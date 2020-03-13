Başkan Vekili Aslan esnaflarla bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Başkan Vekili Aslan esnaflarla bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Vekili Aslan esnaflarla bir araya geldi

6 saat önce

Van Merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, yapımına başlanacak projeler öncesi belediye konferans salonunda esnafla bir araya geldi.

Başkan Vekili Aslan esnaflarla bir araya geldi, System.String[]

Van Merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, yapımına başlanacak projeler öncesi belediye konferans salonunda esnafla bir araya geldi.


İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, daha önce ziyaret ettiği PTT Caddesi, Sanat ve Yüzbaşıoğlu Sokağı esnaflarıyla yapımına başlanacak projeler öncesi belediye konferans salonunda bir araya geldi. Başkan Vekili Sinan Aslan başkanlığında yapılan toplantıya ilgili birim müdürleri ve ilçe merkezinde ki esnaflar katıldı. Toplantıda konuşma yapan Aslan, "Bu yıl ilçe merkezinde uygulayacağımız projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. İstişareyle ve fikir alış verişinde bulunarak karar veren bir yönetim anlayışına sahibiz. Atacağımız her adımda, konunun uzmanları ve alanın ilgili yetkilileriyle mutlaka istişare ediyor, fikir alışverişinde bulunuyoruz. Esnafımızı ilgilendiren konularda da, yine sizler gibi değerli esnaflarımızla bir araya gelip, hem birikimimizi artırıyor ve projelerle ilgili bilgi veriyoruz, hem de kıymetli önerilerinden istifade ediyoruz. Bu işbirliği anlayışını sürekli ve canlı tutmaya devam ederek İpekyolu ekonomisi için hep birlikte seferber olacağız" dedi.


Bu kapsamda yapılması planlanan projelerle ilgili görüş, beklenti ve önerilerini bizzat Başkan Vekili Aslan'a ileten esnaflar böyle bir imkanın sağlanarak kendilerinin fikir ve önerilerine değer verilmesin dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür ettiler. - VAN

Van Merkez, İpekyolu, PTT, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Vatandaşlar, iç karartan sigara paketlerine karşı çareyi renkli kılıf kullanmakta buldu
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı Son dakika: Avrupa, koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 20:28:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Vekili Aslan esnaflarla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]