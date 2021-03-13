Başkan Vekili Aslan'ın esnaf ziyaretleri devam ediyor - Son Dakika

Van'ın merkez Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, ilçe genelinde esnaf buluşmaları gerçekleştirmeye devam ediyor.

Ziyaretler kapsamında, esnafın ve vatandaşların görüş, öneri ve sorunlarını dinleyen Başkan Vekili Aslan, bu kez Bahçıvan Mahallesi Zübeyde Hanım ve Sıhke caddesi esnafıyla bir araya geldi. Buluşmada belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri de hazır bulundu. Esnaflar ışıklandırma sorunun giderilmesini, alt yapı problemlerinin çözülmesini ve sık sık kesilen elektriklere bir çözüm bulunmasını istedi.

"Bu zor günlerin geride kalacağını umut ediyorum"

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Aslan, cadde cadde, sokak sokak gezerek esnaflarla bir araya geldiklerini ve esnafların fikirlerini önemsediklerini belirterek, "Kaymakamlığı, belediyeyi bağlayan problemleriniz varsa sizden dinlemek istiyoruz. Bunun için sizlerle bir araya geliyoruz. Bizle ilgili olmayan alt yapı ve üst yapı problemlerini diğer kurumlara bildiriyoruz. Bizde çalışma arkadaşlarımızda yapabileceğimiz, inisiyatif alabileceğimiz hiç bir şeyden geri durmuyoruz. Bir tane derdinize bile çözüm bulursak çok mutlu oluyoruz. Mevzuat, hukuk, vicdan kriterlerini eşit şekilde uygulamaya çalışıyoruz. İpekyolu'nda yaşayan herkesin kaymakamı, herkesin belediye başkanıyım. Esnaflarımızın çok zor günler geçirdiğinizi biliyoruz. Bu zor günlerin geride kalacağını umut ediyoruz" diye konuştu.

Esnaflar ise belediyenin özellikle doğa ve çevre ve sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmalarını beğendiklerini ifade ederek ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'a teşekkür etti. - VAN