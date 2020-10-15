Başkan Vekili Aslan kadın esnafıyla buluştu - Son Dakika

Başkan Vekili Aslan kadın esnafıyla buluştu

15.10.2020 10:43
Başkan Vekili Aslan kadın esnafıyla buluştu, System.String[]

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, ilçedeki kadın esnafıyla bir araya geldi.

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, ilçedeki kadın esnafıyla bir araya geldi.

İlçe genelinde aile, esnaf ve mahalle buluşmalarını yoğun şekilde sürdüren Başkan Vekili Sinan Aslan, ilk olarak Şerefiye Mahallesi Hastane 2. Caddesi'ndeki esnafla bir araya geldi. Esnaf, caddedeki trafik levhalarının yenilenmesini, caddenin tek yön olmasını, trafik sıkışıklığının giderilmesini, ışıklandırmaların onarılmasını ve kaldırımların yenilenmesini isterken, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasının da daha aktif çalışmasını talep etti.

Başkan Vekili Sinan Aslan'ın bir sonraki durağı Bostaniçi TOKİ Kadın Emeği Pazarı oldu. Pazardaki kadın esnafla bir araya gelerek sohbet eden Aslan, pazarla ilgi talep, sorun ve istekleri dinledi. Esnaf, pazarın daha etkin bir şekilde çalıştırılmasını ve bazı kısımların yenilenmesini talep etti.

Gerçekleştirilen buluşmaların sosyal belediyecilik açısından önemli olduğunu ifade eden Başkan Vekili Aslan, "Hem kaymakamlık hem de belediye olarak İpekyolu ilçemizde çalışmalarımız çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu hizmetleri hemşehrilerimize anlatmayı, onların da öneri ve isteklerini dinlemeyi kıymetli buluyoruz. Hastane Caddesi esnafımızın taleplerini dinledim. Burayı tek yön yaparak, kapan kuracağız. Yine aydınlatma problemlerini çözeceğiz. Fen İşleri Müdürlüğümüz burayı inceleyecek. Esnafımız bu caddelerin ticari olarak canlanması için Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasının daha aktif çalışmasını istiyor. Bu talepleri ve istekleri de çok yönlü olarak değerlendireceğiz. Kadın Emeği Pazarı'ndaki kadın esnafımızın da güzel düşünceleri, talepleri var. Bu pazarın eksiklikleri giderilecek. Pazar binamızı restore edeceğiz. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz proje yapsın. Bu pazarın daha etkin çalışması ve satış yapabilmesi için bizde destek verelim. Kadınların üretmesi, üretime katılması çok önemlidir" dedi.

Kaymakam Aslan'a belediye birim müdürleri de eşlik etti. - VAN

Başkan Vekili Aslan kadın esnafıyla buluştu
Başkan Vekili Aslan kadın esnafıyla buluştu
Başkan Vekili Aslan kadın esnafıyla buluştu
Başkan Vekili Aslan kadın esnafıyla buluştu
Başkan Vekili Aslan kadın esnafıyla buluştu
Başkan Vekili Aslan kadın esnafıyla buluştu

Sinan Aslan, İpekyolu, Kadın, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Vekili Aslan kadın esnafıyla buluştu - Son Dakika

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