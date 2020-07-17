Başkan Vekili Aslan, mahalle sakinlerini dinledi - Son Dakika

Başkan Vekili Aslan, mahalle sakinlerini dinledi

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Hafıziye Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Hafıziye Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki mahallelere giderek vatandaşlarla bir araya gelen Aslan, son olarak Hafıziye Mahallesinde vatandaşları ziyaret etti, yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirdi.

Van'ın kalbi konumunda olun ilçede refahın yükseltilmesi, sosyal yaşam alanlarının artırılması için çaba gösterdiklerini belirten Aslan, "Yapı Kontrol, İmar ve Şehircilik, Fen İşleri ve diğer birimlerimizin hepsi çalışıyor. İlçemizdeki yolları onarıyoruz. Alternatif yollar açıyoruz. Kırsal ve merkez mahallelerimizde alt yapı, drenaj, parke ve kilit taşı çalışmalarımız devam ediyor. Kaldırımlarla ilgili yeni düzenlemeler yapıyoruz. Esnafların kaldırım işgalinin önüne geçmek için önlemler alıyoruz." diye konuştu.

Vatandaşlardan da bu konuda destek beklediklerini aktaran Aslan, "Bazı yollar var imar revizyonu ile genişleteceğiz. Ama hemen olacak şeyler değil. Hukuka uygun olmalı tüm çalışmalarımız. Terkin olmadan bazı yerlerde yol açabilmemiz mümkün değil. Gerçekten yapılabilir meseleler üzerine istişare etmeliyiz." dedi.

İpekyolu, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 14:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkan Vekili Aslan, mahalle sakinlerini dinledi - Son Dakika
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