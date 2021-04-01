Başkan Vekili Aslan: "Metrekare başına 1 TL alıyoruz" - Son Dakika

Başkan Vekili Aslan: "Metrekare başına 1 TL alıyoruz"

01.04.2021 12:48
Başkan Vekili Aslan:

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Türkiye'de ruhsat işlemiyle ilgili metrekare başına en düşük ücreti alan belediyelerden biri olduklarını söyledi.

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Türkiye'de ruhsat işlemiyle ilgili metrekare başına en düşük ücreti alan belediyelerden biri olduklarını söyledi.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan başkanlığında Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı. Toplantıda kayıt dışı esnafla ilgili belediyenin yürüttüğü çalışmalar değerlendirilirken, Başkan Vekili Aslan da odanın esnafla ilgili yaptığı çalışmalar ve yürüttüğü projelerle ilgili bilgi aldı. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Türkiye'de metrekare başına en düşük ücreti alan belediyelerden biri olduklarını ifade ederek, "Ruhsatlarla ilgili önceden 5 yılda bir yenileme zorunluluğu vardı. Biz usule uygun belgelerini getiren esnafımız için bu 5 yıl şartını kaldırıp süresiz hale getiriyoruz. Esnafımız şartları sağlarsa eğer onlarca sene o ruhsat geçerli olacak. Biz Türkiye'de belki de iş yeri ruhsatlandırma ücretini en az alan belediyelerden biriyiz. Metrekare başına 1 TL alıyoruz. Başvuru harcı olarak da 55 TL'lik bir ücret alıyoruz. Biz neden bu kolaylığı sağlıyoruz. Kayıt dışı olduğu zaman biz o işletmeye ceza kesmek zorunda kalıyoruz. İşletmelerde çeşitli yasal yaptırımlarla uğraşmak zorunda kalıyor. Esnafımız dağıttığımız broşürleri iyice incelesin. Bir yere dükkan, işletme açmadan oranın uygun olup olmadığını lütfen bizim ruhsat birimine sorsunlar. Biz arkadaşlarımızla beraber seferberlik başlattık. Hedefimiz de var. İpekyolu'nda ruhsatsız işletme olmayacak inşallah" dedi.

"Başkanımızla her zaman diyalog halindeyiz"

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge de, İpekyolu Belediyesinin esnafla ilgili çalışmalarının çok kıymetli olduğunu anlatarak, "Belediyemizin bugüne kadar esnafla ilgili yapmış olduğu bütün çalışmaları yakından takip ediyoruz. Başkan Vekili Sinan Aslan'ın hem pandemi öncesinde hem de pandemi döneminde esnafımızla sürekli iç içe olduğunu görüyoruz. Bizde oda olarak başkanımızla her zaman diyalog halindeyiz ve sık aralıklarla görüşüp sektör toplantıları yapıyoruz. Esnafımızın İpekyolu Belediyesine yönelik çok güzel düşünceleri var ve çalışmalarını takdir ediyor. Bunu sahada görüyoruz. Başkanımızın başlattığı 'Ruhsatsız İşyeri Kalmasın' projesine sonuna kadar destek veriyor ve kendisine esnafın sorunlarına, talep ve önerilerine bu kadar duyarlı olduğu için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Programın sonunda kentte korona virüs nedeniyle vaka artışının önüne geçip tedbirleri elden bırakmamak ve farkındalık oluşturmak için "Van Mavi Kalsın" afişleriyle hatıra fotoğraf çektirildi. - VAN

Başkan Vekili Aslan: Metrekare başına 1 TL alıyoruz
Başkan Vekili Aslan: Metrekare başına 1 TL alıyoruz
Başkan Vekili Aslan: Metrekare başına 1 TL alıyoruz
Başkan Vekili Aslan: Metrekare başına 1 TL alıyoruz

Türk Lirası, İpekyolu, Türkiye, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Vekili Aslan: 'Metrekare başına 1 TL alıyoruz' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Uğur Meleke'den Beşiktaş maçına atanan Halil Umut Meler'le ilgili çarpıcı sözler: MHK bugün istifa etmelidir Uğur Meleke'den Beşiktaş maçına atanan Halil Umut Meler'le ilgili çarpıcı sözler: MHK bugün istifa etmelidir Son dakika: İhracat mart ayında tüm zamanların rekorunu kırdı Son dakika: İhracat mart ayında tüm zamanların rekorunu kırdı Elini öpüp helallik istedikleri kadını tencere seti satma bahanesiyle dolandırdılar Elini öpüp helallik istedikleri kadını tencere seti satma bahanesiyle dolandırdılar Hamile olduğunu zanneden kadının karnından 8 kiloluk kitle çıktı Hamile olduğunu zanneden kadının karnından 8 kiloluk kitle çıktı Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı her geçen gün artıyor Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı her geçen gün artıyor Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı Korona geçiren kadınların 'çürümüş soğan', erkeklerin ise 'yanık lastik' kokusu aldığı belirlendi Korona geçiren kadınların 'çürümüş soğan', erkeklerin ise 'yanık lastik' kokusu aldığı belirlendi Türkiye'de dijital bankacılık dönemi 1 Mayıs'ta başlıyor! Artık işlem için şubeye gitmeye gerek kalmayacak Türkiye'de dijital bankacılık dönemi 1 Mayıs'ta başlıyor! Artık işlem için şubeye gitmeye gerek kalmayacak
Attila Szalai'ye Premier Lig ekibi Leicester City talip oldu Attila Szalai'ye Premier Lig ekibi Leicester City talip oldu         
12:36
Liberal Demokrat Parti, Cumhur İttifakı'na katıldığını açıkladı; asıl niyetleri bir süre sonra anlaşıldı Liberal Demokrat Parti, Cumhur İttifakı'na katıldığını açıkladı; asıl niyetleri bir süre sonra anlaşıldı         
12:00
Maraşlı dizisinin başrol oyuncusu Burak Deniz koronavirüse yakalandı Maraşlı dizisinin başrol oyuncusu Burak Deniz koronavirüse yakalandı         
11:56
Devlet Bahçeli'nin adını vererek tepki gösterdiği Sevilay Yılman: Korku sardı, telefonlarım susmuyor Devlet Bahçeli'nin adını vererek tepki gösterdiği Sevilay Yılman: Korku sardı, telefonlarım susmuyor         
11:42
Rusya'dan dakikalar içinde değişen Ukrayna açıklaması! Önce Rusya'dan dakikalar içinde değişen Ukrayna açıklaması! Önce "savaş" dediler sonra ifadeyi "iç savaşa" çevirdiler         
11:15
Eşini, şiddet davasında aldığı cezanın intikamı için yakmış: Sen beni yaktın, ben de seni yakacağım Eşini, şiddet davasında aldığı cezanın intikamı için yakmış: Sen beni yaktın, ben de seni yakacağım         
11:10
Yok böyle zorbalık! Rehin aldığı eski sevgilisinin arkadaşını zorla videoya aldı: Ceren gelir misin? Yok böyle zorbalık! Rehin aldığı eski sevgilisinin arkadaşını zorla videoya aldı: Ceren gelir misin?         
10:47
İpek Hattat'tan köpek dışkısına oturtmaya çalıştığı kuryeye pişkin teklif İpek Hattat'tan köpek dışkısına oturtmaya çalıştığı kuryeye pişkin teklif         
10:37
Hükümet hazırlıklara başladı! Kamuya dönüşümlü çalışma modeli geliyor Hükümet hazırlıklara başladı! Kamuya dönüşümlü çalışma modeli geliyor         
10:02
Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada! Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada!         
09:50
İntizar ve Sinem Gedik'in müstehcen görüntülerini sızdıran kişiye 7 yıl hapis cezası İntizar ve Sinem Gedik'in müstehcen görüntülerini sızdıran kişiye 7 yıl hapis cezası         
09:22
Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigarayı bırakma kararı alanlara ilaçlar ücretsiz olarak verilecek Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigarayı bırakma kararı alanlara ilaçlar ücretsiz olarak verilecek         
08:58
Ozan Tufan'ın düğünde eşiyle yaptığı eğlenceli dansını Başkan Ali Koç ve diğer davetliler tebessüm ederek izledi Ozan Tufan'ın düğünde eşiyle yaptığı eğlenceli dansını Başkan Ali Koç ve diğer davetliler tebessüm ederek izledi         
20:41
Esra Erol'da 'yufkacı' krizi bitmeden bir skandal kaçma vakası daha! Bu kez durum çok vahim Esra Erol'da 'yufkacı' krizi bitmeden bir skandal kaçma vakası daha! Bu kez durum çok vahim         
20:05
AK Parti'den Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını isteyen Bahçeli'ye yanıt: AYM'ye saldırmak hukuk sistemini yok saymaktır AK Parti'den Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını isteyen Bahçeli'ye yanıt: AYM'ye saldırmak hukuk sistemini yok saymaktır         
20:00
Son Dakika: Vergi borcunu ödeyecekler saat 24.00'e kadar sokak kısıtlamasından muaf tutulacak Son Dakika: Vergi borcunu ödeyecekler saat 24.00'e kadar sokak kısıtlamasından muaf tutulacak         
19:47
Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti         
16:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2021 12:55:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Vekili Aslan: "Metrekare başına 1 TL alıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei