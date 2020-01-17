Başkan Vekili Aslan öğrencilerin karne sevincine ortak oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Vekili Aslan öğrencilerin karne sevincine ortak oldu - Son Dakika

Başkan Vekili Aslan öğrencilerin karne sevincine ortak oldu

6 saat önce

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Fevzi Çakmak İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

Başkan Vekili Aslan öğrencilerin karne sevincine ortak oldu, System.String[]

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Fevzi Çakmak İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.


İpekyolu Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, 2019-2020 eğitim öğretim yılı birinci dönemini tamamlayarak yarıyıl tatiline giren öğrencilere karne dağıttı. Ülkemizin en büyük zenginliğinin genç nüfus olduğunu vurgulayan ve karne heyecanı yaşayan çocuklara tatillerini faydalı faaliyetlerle geçirmelerini tavsiye eden Aslan, "Çocuklar, tatilin keyfini çıkarın. Ders çalışmak isteyen ders çalışsın, kitap okumak isteyen kitap okusun, oyun oynamak isteyen oyun oynasın. Anneler ve babalar sizlerde çocukları çok sıkmayın. Onları dışarı çıkartın, gezdirin, film izlemeye götürün" ifadelerini kullandı.


Öğretmenler odasında öğretmenlerle de bir araya gelen Aslan, "Çok değerli ve kutsal bir mesleğiniz var. Aileler de çocuklarını sizlere emanet ediyor. Doğal olarak öğrenciler sizleri rol model alıyorlar ve sizlere de çok büyük işler düşüyor. Bu anlamda geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza gereken değeri verdiğinizi biliyorum. Sizleri tebrik ediyor ve başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.


Aslan, okullar arası voleybol yarışmasında ikinci, kulüpler arası voleybol yarışmasında ise birinci olan Fevzi Çakmak İlk ve Ortaokulu öğrencileri ile sohbet edip fotoğraf çektirerek tebrik etti.


Daha sonra okuldaki velilerle de sıcak ve samimi bir şekilde sohbet eden Aslan, karne dağıtım töreninin ardından toplu fotoğraf çektirerek, öğrencilere iyi tatil dileklerini iletti. - VAN

Fevzi Çakmak, İpekyolu, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:18 Kaynak: İHA
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