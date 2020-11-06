Başkan Vekili Aslan öğrencilerle yemekte bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Vekili Aslan öğrencilerle yemekte bir araya geldi

06.11.2020 16:06
Başkan Vekili Aslan öğrencilerle yemekte bir araya geldi, System.String[]

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, İMKB Fen Lisesi öğrencileriyle buluştu.

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, İMKB Fen Lisesi öğrencileriyle buluştu.

Mahalle, aile ve esnaf buluşmalarının yanı sıra gençlerle de buluşmalar gerçekleştiren Başkan Vekili Sinan Aslan, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü organizasyonunda bu kez ilçeye bağlı İMKB Fen Lisesi 12'inci sınıf öğrencileriyle yemekte bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Aslan gençlerle tek tek tanışarak, okumak istedikleri üniversiteler ve yapmak istedikleri mesleklerle ilgili sohbet etti.

"Bilime katkı sunacağınız meslekler seçin"

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, her hafta gençlerin yer aldığı farklı STK'larla, sektörlerle bir araya geldiklerini belirterek, "Bu buluşmalarımızın hem sizlere hem de bizlere büyük katkısı var. Birebir tanışma ve duygularımızı düşüncelerimizi ifade etme fırsatı buluyoruz. Her bölüm, her meslek kendine göre özeldir ama bana göre iki kadim bölüm var, hukuk ve tıp. Puanınız yetiyorsa eğer bence bu iki bölümden birini okuyun. Bunlar, bilime katkıda bulunacağınız bölümler. Tıp okurken sürekli yeni şeyler öğreniyorsunuz, hukuk fakültesinin de yelpazesi geniş; hakim, savcı, avukat olabiliyorsunuz. Birçoğumuz orta direk diye tabir edilen ailelerin fertleriyiz. Ailelerimizin bizden beklentisi var. Ekonomik özgürlüğümüzü kazanmamız gerekiyor. Şimdi çok iyi üniversitelerde okuyanlar bile işsiz kalabiliyor. O yüzden sonuç odaklı ekonomik özgürlüğünüzün olacağı, bilime katkı sunacağınız meslekleri seçin" dedi.

"Fantezi bölümler seçmeyin"

Öğrencilere tüm insanlığı kapsayacak kutsal hedeflerinin olması gerektiğini anlatan Başkan Vekili Sinan Aslan, şöyle konuştu:

"Hayatımın en güzel yılları lise yıllarıydı. O dönemki arkadaşlarımla hala görüşüyorum. Bu arkadaşlarımın birçoğu belli bir birikimde ve nitelikteydi ve hepsi güzel yerlerde çalışıyor. Lise arkadaşlığı kıymetlidir. Size tavsiyem işinizi en güzel şekilde yapın. Benim çok değer verdiğim bir söz var. 'Israr başarıyı getirir.' Bu söz her dönem çok hoşuma gitmiştir. İlk sene istediğiniz yeri kazanamazsanız mutsuz olmayın, bir sene daha disiplin içinde çalışın ve istediğiniz üniversiteyi kazanın. Fantezi bölümler seçmeyin. Aramızda çok zeki arkadaşlar var ama ısrar etmiyor. Hepinizin belli potansiyeli var. Güzel okullar kazanacağınıza inanıyorum." - VAN

Başkan Vekili Aslan öğrencilerle yemekte bir araya geldi
Başkan Vekili Aslan öğrencilerle yemekte bir araya geldi
Başkan Vekili Aslan öğrencilerle yemekte bir araya geldi
Başkan Vekili Aslan öğrencilerle yemekte bir araya geldi

Sivil Toplum Kuruluşları, İpekyolu, Esnaf, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Vekili Aslan öğrencilerle yemekte bir araya geldi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

CNN Türk'te yanlış yapılan delege sayısı hesabı sosyal medyada alay konusu oldu RTÜK'ten, evlilik dışı ilişkiyi normal gösteren Sadakatsiz dizisine ceza Ermeniler Zengilan'dan sonra Gubadlı'da da aynı alçaklığı yaptı! Tarihi cami domuz ahırına çevrilmiş F.Bahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor ile eşleşti Şoke eden görüntü! Sapanca Gölü'nü soktukları kepçe ile talan ettiler Trabzon hakkında küfürlü paylaşımda bulunan CHP'li Kılınç, partisinden istifa etti Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti Son Dakika! Rekabet Kurumu, elektronik pazar yeri Sahibinden.com için soruşturma başlattı
Koronaya kafa tutup piskoposun naaşını öpmüşlerdi! Birer birer virüse yakalanıyorlar Koronaya kafa tutup piskoposun naaşını öpmüşlerdi! Birer birer virüse yakalanıyorlar         
15:58
Sibel Can'ın bir erkekle aynı araçta görüntülenen kızı, ne yapacağını bilemedi Sibel Can'ın bir erkekle aynı araçta görüntülenen kızı, ne yapacağını bilemedi         
15:44
Kritik eyalette Biden'ın geriden gelip öne geçmesinin ardından Türkiye'den ilk yorum: Tavrımız değişmeyecek Kritik eyalette Biden'ın geriden gelip öne geçmesinin ardından Türkiye'den ilk yorum: Tavrımız değişmeyecek         
15:24
Yatağında can çekişen yaşlı kadına aldırmadan varını yoğunu çaldı! Odadaki kamera her şeyi ortaya çıkardı Yatağında can çekişen yaşlı kadına aldırmadan varını yoğunu çaldı! Odadaki kamera her şeyi ortaya çıkardı         
15:07
Uşak'ta 65 yaş ve üstünün belirli saatlerde sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi Uşak'ta 65 yaş ve üstünün belirli saatlerde sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi         
14:53
Son dakika! Fabrikada süt banyosu yapan ve o anları kayda alan kişi tutuklandı Son dakika! Fabrikada süt banyosu yapan ve o anları kayda alan kişi tutuklandı         
14:27
Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi         
14:19
İzmir'de hasarlı bina NTV muhabiri anons geçtiği sırada yıkıldı İzmir'de hasarlı bina NTV muhabiri anons geçtiği sırada yıkıldı         
14:06
Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler         
12:24
Usta müzisyen Timur Selçuk hayatını kaybetti Usta müzisyen Timur Selçuk hayatını kaybetti         
12:16
Koronavirüsü dize getiren ülkede vatandaşlar tıka basa dolu tribünde maç izledi Koronavirüsü dize getiren ülkede vatandaşlar tıka basa dolu tribünde maç izledi         
12:11
2021 yılındaki asgari ücretin belirlenmesi için ilk adım atıldı! Bakan Selçuk'tan açıklama var 2021 yılındaki asgari ücretin belirlenmesi için ilk adım atıldı! Bakan Selçuk'tan açıklama var         
11:48
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti         
11:26
Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı         
11:09
Yer altı su seviyesinin yükseldiği Adana'da tehlike büyüyor! Binaların taşıyıcı kolonları çürümeye başladı Yer altı su seviyesinin yükseldiği Adana'da tehlike büyüyor! Binaların taşıyıcı kolonları çürümeye başladı         
11:08
Kardeşiyle birlikte olduğu kocasının mezarı başında cinayet itirafında bulmuştu, ifadesi kan dondurdu Kardeşiyle birlikte olduğu kocasının mezarı başında cinayet itirafında bulmuştu, ifadesi kan dondurdu         
10:52
ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti         
09:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2020 16:16:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Vekili Aslan öğrencilerle yemekte bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei