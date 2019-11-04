Başkan vekili Aydın, belediye fırını ile garajda incelemelerde bulundu
7 saat önce
Van'ın Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın belediyeye ait garaj ve fırının yanı sıra meydanı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:06 Kaynak: İHA
Van'ın Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın belediyeye ait garaj ve fırının yanı sıra meydanı ziyaret etti.
Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın, Saray Belediye Başkanlığı görevine başlamasının ardından belediye garajını, belediye fırınını ve meydanını ziyaret etti. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alıp incelemelerde bulunan Kaymakam Aydın, personele çalışmalarında başarılar diledi. - VAN
81 yaşındaki kadının dram dolu hayatı! Kaldırımda hayvanlarla birlikte yatıp kalkıyor Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Bülent Arınç'a cevap: KHK faciadır demek 15 Temmuz'u gölgelemektir İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden ıspanak zehirlenmelerine ilişkin açıklama: 108 kişi hastanelere başvurdu Son dakika: İbrahim Kalın'dan ABD ziyaretiyle ilgili önemli açıklama: Cumhurbaşkanımız şu an değerlendirmelerini sürdürüyor