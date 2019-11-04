Başkan vekili Aydın, belediye personeli bir araya geldi
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Van'ın Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın belediye personelleri ile toplantı gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:58 Kaynak: İHA
Van'ın Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın belediye personelleri ile toplantı gerçekleştirdi.
Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın, Saray Belediye Başkanlığı görevine başlamasının ardından tüm belediye personeli ile toplantı gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda personel ile fikir alışverişinde bulunan ve vatandaşlara daha iyi hizmet edebilmek için ellerinden gelen gayreti göstereceğini belirten Kaymakam Aydın, personele çalışmalarında başarılar diledi. - VAN
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