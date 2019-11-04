Son Dakika Haberleri: Başkan vekili Aydın, belediye personeli bir araya geldi
Son Dakika Güncel Başkan vekili Aydın, belediye personeli bir araya geldi

Başkan vekili Aydın, belediye personeli bir araya geldi

6 saat önce

Van'ın Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın belediye personelleri ile toplantı gerçekleştirdi.

Başkan vekili Aydın, belediye personeli bir araya geldi, System.String[]

Van'ın Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın belediye personelleri ile toplantı gerçekleştirdi.


Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın, Saray Belediye Başkanlığı görevine başlamasının ardından tüm belediye personeli ile toplantı gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda personel ile fikir alışverişinde bulunan ve vatandaşlara daha iyi hizmet edebilmek için ellerinden gelen gayreti göstereceğini belirten Kaymakam Aydın, personele çalışmalarında başarılar diledi. - VAN

Saray, Aydın, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:58 Kaynak: İHA
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