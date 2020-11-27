Başkan Vekili Aydınlı'dan vatandaşlara uyarı - Son Dakika

Başkan Vekili Aydınlı'dan vatandaşlara uyarı

27.11.2020 11:36
Başkan Vekili Aydınlı'dan vatandaşlara uyarı, System.String[]

Devrek Belediye Başkan Vekili Şeref Aydınlı, halkı koronavirüs salgınına karşı alınan önlem ve tedbirlere uymaları konusunda belediye hoparlöründen anons yaparak uyardı.

Devrek Belediye Başkan Vekili Şeref Aydınlı, halkı koronavirüs salgınına karşı alınan önlem ve tedbirlere uymaları konusunda belediye hoparlöründen anons yaparak uyardı.

Belediye hoparlörlerinden anons yapan Başkan Vekili Aydınlı, vatandaşların salgına karşı tedbirli olmaları gerektiğini belirterek, pandemi kurallarına uymalarını istedi. Başkan Vekili Şeref Aydınlı, belediye hoparlöründen Devreklilere şöyle seslendi "Sevgili Devrekliler, hepinize sağlıklı huzurlu bir gün ve hayırlı cumalar diliyorum. Rabbim tüm dualarınızı kabul etsin. Kıymetli hemşerilerim. Koronavirüs salgını gerek Devrek'imizi gerek ülkemizi ve tüm dünyayı iyice etkisi altına aldı. Evlerde kalmaya ve tedbirlere uymaya hep birlikte devam edelim. Koronavirüsle mücadelemizi ve aldığımız önlemleri, çok daha arttıralım. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyalım, virüsten korunmak kendi elimizde. Kısıtlamalar ve önlemler hepimiz için. Lütfen uyalım, uymayanları uyaralım. Sağlıcakla kalın" diye konuştu - ZONGULDAK

Başkan Vekili Aydınlı'dan vatandaşlara uyarı

Koronavirüs, Aydınlı, Devrek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Vekili Aydınlı'dan vatandaşlara uyarı - Son Dakika


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