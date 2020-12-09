Başkan Vekili Berat Akdeniz istifa etti - Son Dakika

Başkan Vekili Berat Akdeniz istifa etti

09.12.2020 14:33
Başkan Vekili Berat Akdeniz istifa etti, System.String[]

Van Demirciler ve Tornacılar Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Berat Akdeniz ile yönetim kurulu üyeleri Öztunç Pala ve Ferit Atırak istifa etti.

Van Demirciler ve Tornacılar Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Berat Akdeniz ile yönetim kurulu üyeleri Öztunç Pala ve Ferit Atırak istifa etti.

Açıklamalarda bulunan Berat Akdeniz, 2 Nisan 2018 tarihinde başkan vekilliğine seçildiğini belirterek, "Almış olduğumuz karar ve odaya vermiş olduğumuz dilekçe doğrultusunda seçilmiş olduğumuz başkan vekilliği görevden istifa etmiş bulunmaktayım. Bu konuda kamuoyuna ve esnaf arkadaşlarıma açıklama gereği duyduk. Göreve geldiğimizde Oda Başkanımız Kenan Akalın, tüm oda üyelerimize eşit bir yaklaşım gösterilecek, sorunları ile bizzat tek tek ilgileneceğini demişti. Tüm esnaf ve sanatkarlarımızın iş gücünü yükseltebilmek için gerekli çabayı harcayacağını belirtmişti. KOSGEB ve S.S. Van Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi de dahil olmak üzere tüm oda üyelerimize en düşük faizle kredi verebilecek kurumlarla işbirliği yapacaklarını söylemişti. Maalesef buna benzer birçok vaat yerine getirilmedi. Bizler de hem esnaf arkadaşlarımıza hem de kamuoyuna karşı mahcubiyet hissediyorduk. Özellikle pandemi döneminde mağdur olan esnafımızın sorunlarına yeteri kadar çözüm bulunulmadı. Biz arzu ederdik bu süreçte ilimizde bulunan kurum müdürlükleri ile karşılıklı istişareler sonucu esnafın ödemiş oldukları vergiler, su ve elektrik borçları konusunda esneklik sağlayabilirdi. Sanayi sitesinde var olan sorunların başında banka şubeleri ve ATM cihazlarının eksikliği esnafı hep zor durumda bıraktı. Kurumlar arasında yeteri kadar iletişim sağlanmadı. Mesela sağlık konusunda hastaneler ile işbirliği yapılıp emekçi esnafa indirimli olarak sağlık hizmetlerinden yeteri kadar fayda sağlanmadı. Allah nasip ederse bundan sonra her zaman şahsım ve arkadaşlarım adına söz veriyorum, esnafımızın acı ve tatlı günlerinde yanında olacağız" dedi. - VAN

Başkan Vekili Berat Akdeniz istifa etti
Başkan Vekili Berat Akdeniz istifa etti

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Vekili Berat Akdeniz istifa etti - Son Dakika


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