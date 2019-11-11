Son Dakika Haberleri: Başkan Vekili Çakır, "Kadınların yanındayız"
Son Dakika Güncel Başkan Vekili Çakır, 'Kadınların yanındayız'

Başkan Vekili Çakır, "Kadınların yanındayız"

6 saat önce

İZMEK kursiyeri kadınlarla bir araya gelen İzmit Belediye Başkan Vekili Necat Çakır, "Kadınlarımızın kendi ayakları üzerinde durabilmeleri, hem ülke hem de aile ekonomisine katkı sağlayabilmeleri için her zaman yanlarındayız" dedi.

Başkan Vekili Çakır,

İZMEK kursiyeri kadınlarla bir araya gelen İzmit Belediye Başkan Vekili Necat Çakır, "Kadınlarımızın kendi ayakları üzerinde durabilmeleri, hem ülke hem de aile ekonomisine katkı sağlayabilmeleri için her zaman yanlarındayız" dedi.


İzmit Belediyesi Başkan vekili Necat Çakır, Belsa B Blokta vatandaşların hizmetine sunulan İZMEK kurs merkezlerini ziyaret etti. İZMEK kursiyerleriyle sohbet edip, kolaylıklar dilediği ziyarette Çakır'a Belediye Meclis Üyesi Yaşar Kardaş eşlik etti. 49 kurs merkezi 6 bin kursiyer ile vatandaşlara meslek edindiren İZMEK'leri daha ileriye taşımak için önemli çalışmalar başlatıldığını belirten başkanvekili Çakır, kadınlara destek mesajı verdi.


Vatandaşlara katkı sağlamak amacı ile çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Çakır, "İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in büyük hassasiyetle üzerinde durduğu konu olan İZMEK'lerin geliştirilmesi için önemli çalışmalar başlatıldı. Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine şehirdeki tüm vatandaşlarımızın faydalanabildiği kurs merkezlerimizden özellikle kadınlarımız faydalansın istiyoruz. İzmit Belediyesi olarak özellikle kadınlarımızın kendi ayakları üzerinde durabilmeleri, hem ülke hem de aile ekonomisine katkı sağlayabilmeleri için her zaman yanlarındayız" dedi. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 05:33 Kaynak: İHA
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