Başkan Vekili Çürük'ten yaralı işçilere ziyaret - Son Dakika

İşçilerin sağlık durumları hakkında bilgi alan Çürük, " Maden kazasında hayatını kaybeden işçimize Allah'tan rahmet, yaralı işçilerimize acil şifalar diliyorum. Yüce bir daha böyle olaylar yaşatmasın" dedi. - ÇORUM

İskilip Belediye Başkan Vekili Hatun Çürük, yaralı işçilerin ailelerini hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

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