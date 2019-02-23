Son Dakika Haberleri: Başkan Vekili Epcim, 13 Aileye Misafir Oldu

Başkan Vekili Epcim, 13 Aileye Misafir Oldu

40 dakika önce

Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Hakkari Belediye Başkan Adayı ve Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, kentin değişik mahallelerinde bulunan 13 aileye misafir oldu.

Başkan Vekili Epcim, 13 Aileye Misafir Oldu, System.String[]
Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Hakkari Belediye Başkan Adayı ve Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, kentin değişik mahallelerinde bulunan 13 aileye misafir oldu.

Hakkari'nin 15 değişik mahallesinde ziyaretlerini sürdüren Başkan Vekili Epcim, yöre halkının yoğun ilgisi ile karşılanıyor. Başkan Vekili Cüneyt Epcim, beraberindeki AK Parti 23. Dönem Milletvekili Abdulmuttalip Özbek, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür ve iş insanı Yılmaz Azizoğlu ile ev ziyaretlerini sürdürüyor. Kıran Mahallesi sakinlerinden Nazım Işık, Sümbül Mahallesi sakinlerinden Abdi Arslan, Bulak Mahallesi Gültekinler semtinde kadınlar ve mahalleliler, Bağlar Mahallesi sakinlerinden Muzaffer Akdemir, Karşıyaka Mahallesi sakinlerinden Aziz Öncü, Gazi Mahallesi sakinlerinden Tahir Kaval, Gupsi TOKİ bölgesinde Nergiz Kaplan ve Mahmut Duman ile bir araya gelerek vatandaşların önerisini alan Epcim, 2019-2023 değişim dönüşüm projeleri hakkında detaylı bilgiler verdi.

Ziyarette duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, yapılan hizmetlerin göz önünde olduğunu belirterek, bu hizmetlerin devam etmesini istediler. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 02:18 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, Cüneyt Epcim, AK Parti, Hakkari, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karların Erimesiyle Ortaya Çıkan Atatürk Silüeti, Büyük İlgi Gördü Bakan Kurum, Ücretli Poşet Uygulamasıyla İlgili Konuştu: Kullanım Yüzde 70 Azaldı

Mansur Yavaş, Mehmet Özhaseki'ye Açtığı Suç Duyurusunun Nedenini Açıkladı CHP'den Ayrılarak AK Parti'ye Geçen Barış Saylak'ın Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan Taktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 14:58:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Vekili Epcim, 13 Aileye Misafir Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]