Son Dakika Haberleri: Başkan Vekili Epcim'den Aile Ziyareti

Başkan Vekili Epcim'den Aile Ziyareti

1 saat önce

Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Bulak Mahallesi sakinlerinden Ayhan Tunç ve Geçitli köyünün merkezde ikamet eden ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Başkan Vekili Epcim'den Aile Ziyareti, System.String[]
Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Bulak Mahallesi sakinlerinden Ayhan Tunç ve Geçitli köyünün merkezde ikamet eden ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hakkari Belediye Başkan Adayı gösterilen Cüneyt Epcim'in değişik mahallelerdeki ziyaretleri devam ediyor. Kentin illeri gelenleri, kanaat önderleri, esnaflar, sivil toplum örgütü temsilcileri ile bir araya gelen Epcim, ziyaret ettiği her yerde coşkuyla karşılanıyor.

Cüneyt Epcim, beraberindeki AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür ile Bulak Mahallesi sakinlerinden Ayhan Tunç ve Geçitli köyünün merkezde ikamet eden aile bireylerini evlerinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Kentte yapılan ve yapılacak hizmetler hakkında bilgi veren Epcim, hizmetlerin devamı için herkesten destek beklediklerini ifade etti. Belediyi için yeni hayata geçirecekleri birbirinden güzel projeler hakkında da bilgi veren Epcim, bu projelerin hayata geçirilmesi ile birlikte kentin daha da güzel bir görünüme kavuşacağını söyledi.

Ziyarette duydukları memnuniyeti dile getiren Ayhan Tunç ve Geçitli köyü sakinleri ise, ilde yapılan hizmetlerden çok memnun olduklarını ve halkın bunu gördüğünü ve gereğini de yapacağını ifade ettiler. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 01:40 Kaynak: İHA

Geçitli, Ayhan Tunç, Cüneyt Epcim, Hakkari, Politika
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