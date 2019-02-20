Son Dakika Haberleri: Başkan Vekili Epcim'den Esnaf Ziyareti

Başkan Vekili Epcim'den Esnaf Ziyareti

1 saat önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, esnafı ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını yerinde dinledi.

Başkan Vekili Epcim'den Esnaf Ziyareti, System.String[]
HAKKARİ (İHA) – Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, esnafı ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını yerinde dinledi.

Kentte yaptığı birbirinden güzel hizmetlerle halkın takdirini kazanan Başkan Vekili Epcim, ziyaret ettiği her yerde yoğun bir ilgi ile karşılanıyor. AK Parti Hakkari Belediye Başkan Adayı da olan Epcim, AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ile birlikte esnafları ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Yeni projeler hakkında bilgi veren Epcim, esnafların da önerilerini aldı. Hakkari'ye tarihten ilk defa kısa sürede bu kadar güzel hizmetlerin yapıldığını belirten esnaflar, bu hizmetlerin devamını istediler. Hakkari'deki yüksek kira artışlarını da Epcim'e anlatan esnaflar, kentteki kiraların birçok ildeki kiraların üstünde olduğunu söyleyerek, çözüm bulunmasını talep ettiler. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:41 Kaynak: İHA

AK Parti, Cüneyt Epcim, Hakkari, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gözaltına Alın Genç Kızın, Polisin Tacizine Uğradığı İddiasına AK Parti'den İlk Yorum Geldi Eyüp Sultan Camii İmamı, Binali Yıldırım İçin dua Edip Oy İstedi

Konsensus İstanbul İçin Yaptığı Son Anketi Açıkladı Okulu Ziyaret Eden AK Partili Aday, Öğretmenler Odasına Alınmadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 15:05:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Vekili Epcim'den Esnaf Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]