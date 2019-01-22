Son Dakika Haberleri: Başkan Vekili Epcim'den Ev Ziyareti

Başkan Vekili Epcim'den Ev Ziyareti

47 dakika önce

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hakkari Belediye Başkan adayı gösterilen Cüneyt Epcim; Can, Özdemir ve Kaya ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Başkan Vekili Epcim'den Ev Ziyareti, System.String[]
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hakkari Belediye Başkan adayı gösterilen Cüneyt Epcim; Can, Özdemir ve Kaya ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Başkan Vekili Epcim, kendin değişik mahallelerindeki ziyaretlerini sürdürüyor. Her gün 4-5 eve konuk olan Epcim, vatandaşlara yapılan hizmetler ve yeni dönem projeleri hakkında detaylı bilgiler veriyor.

Başkan Vekili Cüneyt Epcim, beraberindeki AK Parti Kadın Kolları Başkanı Münavver Ertuş, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Av. Abdulmecit Tarhan ve Güç-Kadın-Der Başkanı Güli Taş ile Yeni Mahalle sakinlerinden Hasan Can, Bulak Mahallesi sakinlerinden H. Ahmet Özdemir, Bağlar Mahallesi sakinlerinden Nazmi Can ve komşuları ile Bağlar Mahallesi sakinlerinden Fehime Kaya'nın evinde kadınlarla bir araya geldi.

Mahalle sakinlerinin yoğun ilgisi ile karşılanan Hakkari Belediye Başkan Vekili Epcim, mahalle sakinlerinin sorun ve sıkıntılarını yerinde dinleyerek, yeni dönüşüm projeleri hakkında bilgi verdi.

Hakkari'nin eski Hakkari olmadığını belirten vatandaşlar ise, kentteki değişimin ortada olduğunu belirterek, bu güzel hizmetlerin devamını istediler. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:41 Kaynak: İHA

Hakkari, Cüneyt Epcim, Politika
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