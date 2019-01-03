Son Dakika Haberleri: Başkan Vekili Epcim'e Ev Ziyaretlerinde Yoğun İlgi

Başkan Vekili Epcim'e Ev Ziyaretlerinde Yoğun İlgi

32 dakika önce

Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, ziyaret ettiği her yerde yoğun ilgi ile karşılanıyor.

Başkan Vekili Epcim'e Ev Ziyaretlerinde Yoğun İlgi, System.String[]
Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, ziyaret ettiği her yerde yoğun ilgi ile karşılanıyor.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hakkari Belediye Başkan Adayı gösterilen Cüneyt Epcim, ildeki ev ziyaretlerini sürdürüyor. Kentin ileri gelenleri, kanaat önderleri, esnaf ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya gelerek yapılan hizmetler ve yeni projeler hakkında bilgi veren Başkan Vekili Epcim, halkın yoğun ilgisi ile karşılanıyor.

Keklikpınar Mahallesi'nde ev ziyaretlerinde bulunan Epcim, burada kadınların yoğun ilgisi ile karşılandı. Sorun ve sıkıntılarını samimi bir şekilde dile getiren aileler, beklentilerini de anlattılar. Hakkari'nin imaj değiştirdiğini ve yapılan hizmetlerin göz önünde olduğunu belirten aileler, Epcim'in ziyaretinden dolayı da duydukları memnuniyeti dile getirdiler. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:34 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Cüneyt Epcim, Hakkari, Politika
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