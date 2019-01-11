Son Dakika Haberleri: Başkan Vekili Epcim'in Ev Ziyaretleri Devam Ediyor

Başkan Vekili Epcim'in Ev Ziyaretleri Devam Ediyor

1 saat önce

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hakkari Belediye Başkan Adayı gösterilen Cüneyt Epcim, kentteki ziyaretlerini sürdürüyor.

Başkan Vekili Epcim'in Ev Ziyaretleri Devam Ediyor, System.String[]
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hakkari Belediye Başkan Adayı gösterilen Cüneyt Epcim, kentteki ziyaretlerini sürdürüyor.

Hakkari kent merkezinde her gün bir ailenin misafiri olan Başkan Vekili Epcim ve beraberindekiler, ziyaretlerine devam ediyor. Ziyaretlerde halkın yoğun ilgisi ile karşılanan Epcim, ilde yapılan hizmetler ve yapılacak yeni çalışmalar hakkında detaylı bilgiler veriyor.

Kulaktan kulağa dolaşan belediyenin borçları hakkında da bilgi veren Epcim, bu konuda halkın yanlış bilgilendirildiğini belirterek, belediyenin geçmiş borcu ve yeni borcunu düzenleyeceği basın açıklamasıyla kamuoyuyla paylaşacağını söyledi.

Başkan Vekili Epcim ve beraberindekiler, Aşağı Merzan Mahallesi sakinlerinden Adil Kaya, Merzan Mahallesi Muhtarı Remzi Çiftçi, Kıran Mahallesi sakinlerinden Rıza Deniz ile Merzan Mahallesi sakinlerinden Behice Taş'ın evinde kadınlarla bir araya gelerek, belediyenin projelerini anlatıp önerilerde bulundu.

Başkan Vekili Epcim'in evlerine konuk olmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirten vatandaşlar ise, yapılan hizmetlerin takdire şayan olduğunu ve bu hizmetlerin devamını istediklerini söylediler. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:41 Kaynak: İHA

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