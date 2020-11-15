Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hacıarifoğlu, Muhittin Böcek'i ziyaret etti - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hacıarifoğlu, Muhittin Böcek'i ziyaret etti

15.11.2020 14:11
Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hacıarifoğlu, Muhittin Böcek'i ziyaret etti, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Hacıarifoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavisi süren Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Hacıarifoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavisi süren Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti.

Hacıarifoğlu, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Böcek'in sağlığının her geçen gün iyiye gitmesinin kendisini mutlu ettiğini kaydetti.

Belediyeye ilişkin sohbet ettiklerini anlatan Hacıarifoğlu, "Kendisine, görevine dönene kadar emanetine sahip çıkmaya devam edeceğimi söyledim. Kendisi de bu duruma sevindi. Şimdiye kadar aldığım her kararda ve attığım her adımda olduğu gibi, bundan sonrada aynı hassasiyetle başkanımız Muhittin

Böcek'i temsil etmeye devam edeceğim." diye konuştu.

Ziyarette, Hacıarifoğlu'na, Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek de eşlik etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hacıarifoğlu, Muhittin Böcek'i ziyaret etti
Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hacıarifoğlu, Muhittin Böcek'i ziyaret etti
Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hacıarifoğlu, Muhittin Böcek'i ziyaret etti

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hacıarifoğlu, Muhittin Böcek'i ziyaret etti - Son Dakika


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