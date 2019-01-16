Son Dakika Haberleri: Başkan Vekili Işıktaş, Minik Sporculara Ödül Verdi

Başkan Vekili Işıktaş, Minik Sporculara Ödül Verdi

1 saat önce

Okul Sporları Yıldız Kız ve Yıldız Erkek Futsal spor dalı etkinlikleri kapsamında Silopi ilçesini bölge genelinde temsil eden sporculara Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş, kupa ve madalya verdi.

Başkan Vekili Işıktaş, Minik Sporculara Ödül Verdi, System.String[]
Okul Sporları Yıldız Kız ve Yıldız Erkek Futsal spor dalı etkinlikleri kapsamında Silopi ilçesini bölge genelinde temsil eden sporculara Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş, kupa ve madalya verdi.

Şırnak'ın Silopi Gençlik Hizmetlerine Bağlı kapalı Spor Salonun da Futsal spor dalında karşı karşıya oynayan minik sporcuların maçını izleyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş, Silopi'yi temsil edecek sporculara ödüllerini erdi. Güneydoğu Anadolu bölgesinde Şırnak'ı temsil etmeye hak kazanan erkeklerde şampiyon Dicle Ortaokulu, kızlarda şampiyon Şehit Üsteğmen Ahmet Konuksever Ortaokulu takımlarına ödüllerin takdim eden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş, başarılar dileyerek toplu fotoğraf çekti. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:13 Kaynak: İHA

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