Başkan Vekili Karataş, çöp depolama alanında incelemelerde bulundu
1 saat önce
VAN (İHA) – Van'ın Çatak Belediye Başkan Vekili Cemil Karataş, çöp depolama alanında incelemelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:28 Kaynak: İHA
VAN (İHA) – Van
'ın Çatak
Belediye Başkan Vekili Cemil Karataş
, çöp depolama alanında incelemelerde bulundu.
Başkan Vekili Karataş, beraberindeki Başkan Yardımcısı Cihan Yalçın ve AK Parti
encümenleri ile ilçe merkezinden 5 kilometre uzaklıkta bulunan çöp depolama alanında incelemelerde bulundu. Başkan Vekili Karataş, "Çöp şehirler için en önemli sorunlardan biridir. Hem çevre açısından hem de sağlık açısından büyük tehlike oluşturur. Yazın sıcaklıkların artması sebebiyle metan gazının sıkışması ile küçük çaplı patlama ve yangınlardan dolayı yayılan dumanlar, Çatak- Pervari
yolunda tehlike arz edebiliyor. İnşallah en kısa zamanda bu olumsuz görüntüyü sonlandıracağız" şeklinde konuştu. - VAN
Yıldırım'dan, İmamoğlu ve Küçükkaya'nın yayın öncesi görüşmesine tepki: Gayriahlaki bir durum, bu felakettir
AK Partili Hamza Dağ'dan "anket" açıklaması: Hiçbir bağımız yok
Yıldırım mı, İmamoğlu mu? REMRES Araştırma son anketini paylaştı
Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını Alman basınında: AK Parti strateji değiştirdi