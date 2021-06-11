Başkan Vekili Mustafa Tutuk Sözünü Tuttu - Son Dakika

BAŞKAN VEKİLİ MUSTAFA TUTUK SÖZÜNÜ TUTTU

Yalova Belediyesi tarafından mevcut oyun alanları modernize edilerek güzel bir görünüme kavuşturuluyor. Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'un talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren ekipler, Adnan Menderes Mahallesi'nde bulunan basketbol sahalarının bakım ve onarımlarını gerçekleştirerek, yeni bir mini halı saha kazandırdı. TOKİ Konutları ve mahalle sakinlerini kısa bir süre önce ziyaret eden ve taleplerini dinleyen Başkan Vekili Tutuk, kısa sürede oyun alanlarını modern bir görünüme kavuşturacaklarının sözünü vermişti. Mahalleye yapılan ziyaretin ardından çalışmalarına başlayan Yalova Belediyesi ekipleri, iki adet basketbol sahasının bakım ve onarımlarını gerçekleştirdikten sonra zemin boyamasını yaparak hazır hale getirdi. Basketbol sahasının yanında bulunan alana ise yeni mini futbol sahası kazandırılıyor. Günümüz şartlarına uygun ve modern suni çim döşeme işlemlerinin başladığı mini suni çim halı sahanın kısa sürede bitimi planlanıyor.