Başkan Vekili Özer'den Kuşadası Gençlik Spor'a baklava dopingi - Son Dakika

Başkan Vekili Özer'den Kuşadası Gençlik Spor'a baklava dopingi

19.05.2021 19:24
Başkan Vekili Özer'den Kuşadası Gençlik Spor'a baklava dopingi, System.String[]

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer, TFF Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele edecek olan Kuşadası Gençlik Spor'un antrenmanını ziyaret ederek baklava ikram etti.

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer, TFF Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele edecek olan Kuşadası Gençlik Spor'un antrenmanını ziyaret ederek baklava ikram etti. Teknik Direktör Gürkan Ferhatoğlu'ndan sezon hazırlıklarıyla ilgili bilgi alan Başkan Vekili Tibet Özer, siyah-beyazlı ekibe başarılar diledi.

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda, Kuşadası Gençlik Sporun antrenmanını ziyaret etti. Özer Türk Stadı'nda teknik ekip ve futbolcular ile bir araya gelen Belediye Başkan Vekili Tibet Özer, siyah-beyazlılara BAL Ligi'nde başarılar diledi. Teknik patron Gürkan Ferhatoğlu'ndan takıma yapılan takviyelerle ilgili bilgi alan Başkan Vekili Özer, daha sonra oyunculara baklava ikram ederek moral dopingi yaptı. Futbolcular ise nazik ziyaretinden ötürü Başkan Vekili Tibet Özer'e teşekkür etti.

Kuşadası Belediyesi'nin her zaman Kuşadası Gençlik Sporun yanında olduğunu belirten Başkan Vekili Tibet Özer, "Öncelikle sizleri böylesine anlamlı bir günde ziyaret etmek istedim. Hepinize Belediye Başkanımız Ömer Günel'in selamlarını getirdim. Hayırlı bir sezon olmasını diliyoruz. Şampiyonluğa ulaşacağınızdan şüphemiz yok" dedi.

Teknik Direktör Gürkan Ferhatoğlu ise, "Bölgesel Amatör Lig'de oynayacağımız maçların hazırlıklarına ara vermeden devam ediyoruz. Kadromuzu 26 oyuncu ile takviye ederek yeni bir takım oluşturduk. Aramızdaki birlik ve beraberlik çok güçlü. Hedefimizi şampiyonluk olarak belirledik. Bize her zaman destek olan Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel ve yönetimine çok teşekkür ederim" diye konuştu. - AYDIN

Başkan Vekili Özer'den Kuşadası Gençlik Spor'a baklava dopingi
Başkan Vekili Özer'den Kuşadası Gençlik Spor'a baklava dopingi

Futbol Federasyonu, Gürkan Ferhatoğlu, Amatör Lig, Kuşadası, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Vekili Özer'den Kuşadası Gençlik Spor'a baklava dopingi - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

19 Mayıs coşku içinde kutlanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle İstiklal Marşı'nı okudu 19 Mayıs coşku içinde kutlanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle İstiklal Marşı'nı okudu Oğuz Yılmaz vefat etti, kızıyla düeti sosyal medyada yeniden gündem oldu Oğuz Yılmaz vefat etti, kızıyla düeti sosyal medyada yeniden gündem oldu Şarkıcı Oğuz Yılmaz, 53 yaşında hayatını kaybetti Şarkıcı Oğuz Yılmaz, 53 yaşında hayatını kaybetti Kripto paralarda büyük çöküş! Bir haftada 700 milyar dolar yok oldu Kripto paralarda büyük çöküş! Bir haftada 700 milyar dolar yok oldu OYAK, Türkiye'nin önde gelen markası Tamek Gıda'yı satın alıyor OYAK, Türkiye'nin önde gelen markası Tamek Gıda'yı satın alıyor Genç kızları sahil kabininde görüntüleyen sapık, tutuklandı Genç kızları sahil kabininde görüntüleyen sapık, tutuklandı Biden, Netanyahu'dan bölgedeki gerginliğin düşürülmesini beklediğini söyledi Biden, Netanyahu'dan bölgedeki gerginliğin düşürülmesini beklediğini söyledi Kızını taciz eden kişiyi öldürmüştü! Baba, tahliye edildi Kızını taciz eden kişiyi öldürmüştü! Baba, tahliye edildi

Son Dakika Haberleri
17:43 Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı
17:38 Kripto para borsası Binance, bazı işlemleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu
17:32 Biden, Netanyahu'dan bölgedeki gerginliğin düşürülmesini beklediğini söyledi
17:28 Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi
17:06 Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı
16:45 Abdurrahim Albayrak'ın adaylığını açıklaması an meselesi! G.Saray için seçimin kaderini değiştirecek hamle
16:37 Profesörler antikor ile ilgili sosyal medyada birbirine girdi! Vatandaşlar hangisine inanacağını şaşırdı
16:24 TRT Spor 2 yayın hayatına TRT Spor Yıldız adıyla devam edecek
16:23 5 yıldızlı diye 20 bin TL ödeme yaptıkları otele gidince hayatlarının şaşkınlığını yaşadılar
16:18 Müge Anlı'da yine ortalık karıştı! Kızının, eşinin amcasıyla kaçtığını öğrenen anne fenalaştı
Çaykur, beyaz çayın kilosunu 600 liradan alacak Çaykur, beyaz çayın kilosunu 600 liradan alacak         
19:43
Ronaldo'nun 2 milyon dolar değerindeki aracı görenleri büyülüyor Ronaldo'nun 2 milyon dolar değerindeki aracı görenleri büyülüyor         
19:31
Süper mini elbisesiyle ayna pozu veren Demet Özdemir'in paylaşımına övgüler yağdı Süper mini elbisesiyle ayna pozu veren Demet Özdemir'in paylaşımına övgüler yağdı         
19:03
Emre Akbaba, menajerinin Başakşehir'le görüşmesinin ardından sinirden küplere bindi Emre Akbaba, menajerinin Başakşehir'le görüşmesinin ardından sinirden küplere bindi         
18:52
Hande Yener'in hamamda köpüklü pozu sosyal medyada gündem oldu Hande Yener'in hamamda köpüklü pozu sosyal medyada gündem oldu         
18:21
Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı         
17:43
Çiçek sattığı tezgahına şehit ve gazi aileleri için yazdığı yazı, görenlere duygusal anlar yaşatıyor Çiçek sattığı tezgahına şehit ve gazi aileleri için yazdığı yazı, görenlere duygusal anlar yaşatıyor         
17:33
Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi         
17:28
Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı         
17:06
Talihsiz genç doğum gününde toprağa verildi! Sahildeki kutlamada kan aktı Talihsiz genç doğum gününde toprağa verildi! Sahildeki kutlamada kan aktı         
16:27
5 yıldızlı diye 20 bin TL ödeme yaptıkları otele gidince hayatlarının şaşkınlığını yaşadılar 5 yıldızlı diye 20 bin TL ödeme yaptıkları otele gidince hayatlarının şaşkınlığını yaşadılar         
16:23
4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı: Ortada bir suç veya suçlu yok 4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı: Ortada bir suç veya suçlu yok         
16:00
Hayrete düşürene olay! Yönetmen Babek Horramdin, anne ve babası tarafından öldürüldü ve parçalanarak konteynere atıldı Hayrete düşürene olay! Yönetmen Babek Horramdin, anne ve babası tarafından öldürüldü ve parçalanarak konteynere atıldı         
15:32
Sedat Peker'in özel hayatıyla ilgili bilinmeyenler! Sedat Peker'in özel hayatıyla ilgili bilinmeyenler!         
14:53
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulundu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulundu         
14:08
Sedat Peker'in açıklamalarının ardından 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki Peker karakteri sırra kadem bastı Sedat Peker'in açıklamalarının ardından 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki Peker karakteri sırra kadem bastı         
13:22
"Borcunu ben ödeyeceğim" diyen kardeşinin teklifini gururuna yediremeyen ağabey, kardeşi katili oldu         
10:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2021 19:53:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Vekili Özer'den Kuşadası Gençlik Spor'a baklava dopingi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement