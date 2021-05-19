Başkan Vekili Özer'den Kuşadası Gençlik Spor'a baklava dopingi

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer, TFF Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele edecek olan Kuşadası Gençlik Spor'un antrenmanını ziyaret ederek baklava ikram etti. Teknik Direktör Gürkan Ferhatoğlu'ndan sezon hazırlıklarıyla ilgili bilgi alan Başkan Vekili Tibet Özer, siyah-beyazlı ekibe başarılar diledi.

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda, Kuşadası Gençlik Sporun antrenmanını ziyaret etti. Özer Türk Stadı'nda teknik ekip ve futbolcular ile bir araya gelen Belediye Başkan Vekili Tibet Özer, siyah-beyazlılara BAL Ligi'nde başarılar diledi. Teknik patron Gürkan Ferhatoğlu'ndan takıma yapılan takviyelerle ilgili bilgi alan Başkan Vekili Özer, daha sonra oyunculara baklava ikram ederek moral dopingi yaptı. Futbolcular ise nazik ziyaretinden ötürü Başkan Vekili Tibet Özer'e teşekkür etti.

Kuşadası Belediyesi'nin her zaman Kuşadası Gençlik Sporun yanında olduğunu belirten Başkan Vekili Tibet Özer, "Öncelikle sizleri böylesine anlamlı bir günde ziyaret etmek istedim. Hepinize Belediye Başkanımız Ömer Günel'in selamlarını getirdim. Hayırlı bir sezon olmasını diliyoruz. Şampiyonluğa ulaşacağınızdan şüphemiz yok" dedi.

Teknik Direktör Gürkan Ferhatoğlu ise, "Bölgesel Amatör Lig'de oynayacağımız maçların hazırlıklarına ara vermeden devam ediyoruz. Kadromuzu 26 oyuncu ile takviye ederek yeni bir takım oluşturduk. Aramızdaki birlik ve beraberlik çok güçlü. Hedefimizi şampiyonluk olarak belirledik. Bize her zaman destek olan Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel ve yönetimine çok teşekkür ederim" diye konuştu. - AYDIN