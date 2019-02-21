Başkan Vekili Şekerci'den Esnaf Ziyareti

Gercüş Belediye Başkan Vekili Kaymakam Mevlüt Şekerci, esnaf ziyaretinde bulundu.

Gercüş Belediye Başkan Vekili Kaymakam Mevlüt Şekerci, esnaf ziyaretinde bulundu.



Çarşı esnafını ziyaretinde belediyenin yürüttüğü önemli projeler hakkında bilgi veren Şekerci, "Vatandaşımıza hizmet etmek bizi hiçbir zaman yormaz. Gayemiz ilçemizdeki vatandaşımıza layık oldukları hizmeti vermektir." dedi.



Esnaf Ömer Soyvural, kendilerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi veren Şekerci'ye teşekkür ettiğini söyledi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Mazot ve Gübre Destek Ödemeleri Yarın Başlıyor

Bekaroğlu'dan Soylu'ya Çok Sert Sözler: Allah Belanı Versin Diyorum!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'ı Seçim Afişi Üzerinden Vurdu

Deniz Baykal, TBMM'de Yemin Ederken Eşi Gözyaşlarına Boğuldu