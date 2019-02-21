Son Dakika Haberleri: Başkan Vekili Şekerci'den Esnaf Ziyareti

Başkan Vekili Şekerci'den Esnaf Ziyareti

4 dakika önce

Gercüş Belediye Başkan Vekili Kaymakam Mevlüt Şekerci, esnaf ziyaretinde bulundu.

Başkan Vekili Şekerci'den Esnaf Ziyareti, System.String[]
Gercüş Belediye Başkan Vekili Kaymakam Mevlüt Şekerci, esnaf ziyaretinde bulundu.

Çarşı esnafını ziyaretinde belediyenin yürüttüğü önemli projeler hakkında bilgi veren Şekerci, "Vatandaşımıza hizmet etmek bizi hiçbir zaman yormaz. Gayemiz ilçemizdeki vatandaşımıza layık oldukları hizmeti vermektir." dedi.

Esnaf Ömer Soyvural, kendilerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi veren Şekerci'ye teşekkür ettiğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:42 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Mazot ve Gübre Destek Ödemeleri Yarın Başlıyor Bekaroğlu'dan Soylu'ya Çok Sert Sözler: Allah Belanı Versin Diyorum!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'ı Seçim Afişi Üzerinden Vurdu Deniz Baykal, TBMM'de Yemin Ederken Eşi Gözyaşlarına Boğuldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 16:46:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Vekili Şekerci'den Esnaf Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]