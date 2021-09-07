BAŞKAN VEKİLİ TUTUK EZGİ SOKAK ESNAFI İLE BULUŞTU - Son Dakika
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BAŞKAN VEKİLİ TUTUK EZGİ SOKAK ESNAFI İLE BULUŞTU

07.09.2021 14:55

BAŞKAN VEKİLİ TUTUK EZGİ SOKAK ESNAFI İLE BULUŞTUYalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Süleymanbey Mahallesi Ezgi Sokak esnafı ile bir araya geldi.

BAŞKAN VEKİLİ TUTUK EZGİ SOKAK ESNAFI İLE BULUŞTU

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Süleymanbey Mahallesi Ezgi Sokak esnafı ile bir araya geldi. Başkan Vekili Tutuk'a AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Şahin de eşlik etti. Geçtiğimiz günlerde yapımına başlanan ve kısa süre içerisinde yolu ve kaldırımları tamamlanarak modern bir görünüme kavuşan Ezgi Sokak'ta esnaflarla buluşan Başkan Vekili Tutuk, 25 yıl aradan sonra yol ve kaldırım sorununu çözdüklerini söyledi.

"Esnaflar ile buluşmaya devam ettiklerini belirten Başkan Vekili Tutuk; "Öncelikle bizleri misafir eden esnaflarımıza teşekkür etmek istiyorum. Ezgi Sokak'da 25 yıldır askıda kalan yol ve kaldırım problemi vardı. Bize iletildikten sonra kısa sürede bu sorunu çözerek sokağımızda çalışma başlattık. Yolumuzu, kaldırımlarımızı yeniledik ve kısa sürede tamamlayarak güzel bir görünüme kavuşturduk" dedi.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum BAŞKAN VEKİLİ TUTUK EZGİ SOKAK ESNAFI İLE BULUŞTU - Son Dakika


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