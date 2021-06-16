Başkan Vekili Tutuk İstanbul'da Toplantıya Katıldı - Son Dakika

Başkan Vekili Tutuk İstanbul'da Toplantıya Katıldı
16.06.2021 13:06
BAŞKAN VEKİLİ TUTUK İSTANBUL'DA TOPLANTIYA KATILDIMarmara Denizi'nde deniz salyası sorununun ele alınarak çözüm yollarının konuşulduğu 'Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı' geçtiğimiz günler içinde Kocaeli'nde gerçekleşmişti.
BAŞKAN VEKİLİ TUTUK İSTANBUL'DA TOPLANTIYA KATILDI
Marmara Denizi'nde deniz salyası sorununun ele alınarak çözüm yollarının konuşulduğu 'Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı' geçtiğimiz günler içinde Kocaeli'nde gerçekleşmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında gerçekleştirilen ikinci toplantı İstanbul'da yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisinde yapılan toplantıya Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'la birlikte ilgili belediye başkanları katıldı. Şimdiye kadar yapılan çalışmaların ve önümüzde ki günlerde yapılacak eylem planları gerçekleştirilen toplantıda konuşuldu.
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