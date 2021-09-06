BAŞKAN VEKİLİ TUTUK OKUL YOLLARINDA İNCELEMELERDE BULUNDU - Son Dakika
Üye Girişi

BAŞKAN VEKİLİ TUTUK OKUL YOLLARINDA İNCELEMELERDE BULUNDU

06.09.2021 12:49
BAŞKAN VEKİLİ TUTUK OKUL YOLLARINDA İNCELEMELERDE BULUNDU

BAŞKAN VEKİLİ TUTUK OKUL YOLLARINDA İNCELEMELERDE BULUNDU2021-2022 eğitim öğretim yılı içerisinde Bağlarbaşı Mahallesi'nde hizmet vermeye başlayacak Yalova İlkokulu ile Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yollarında yapılan çalışmaları inceleyen Başkan Vekili Tutuk, "Okullarımız...

BAŞKAN VEKİLİ TUTUK OKUL YOLLARINDA İNCELEMELERDE BULUNDU

2021-2022 eğitim öğretim yılı içerisinde Bağlarbaşı Mahallesi'nde hizmet vermeye başlayacak Yalova İlkokulu ile Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yollarında yapılan çalışmaları inceleyen Başkan Vekili Tutuk, "Okullarımız gibi yollarımızı da her iki okulumuza yakışacak şekilde yeniliyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalarla öğrencilerimiz hem yeni okullarında eğitimlerini görecekler hem de okulumuza daha rahat ve güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlayacaklar" dedi.

YORUMLAR
500
Kaynak: Habermetre

Anadolu Lisesi, Adnan Menderes, Yalova, Okul, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum BAŞKAN VEKİLİ TUTUK OKUL YOLLARINDA İNCELEMELERDE BULUNDU - Son Dakika

Bu haber Habermetre tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Habermetre tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Habermetre kurumudur.

Son Dakika
13:15 Esenyurt'ta kanlı uyuşturucu ticareti! Pusu kurdukları gence sokak ortasında kurşun yağdırdılar
12:36 ABD'de kasırganın ortasında hava durumunu aktaran muhabir, mikrofon ıslanmasın diye sıra dışı bir önlem aldı!
12:27 Bakanlık, kuaför, berber ve güzellik salonlarının 1 Ekim'den itibaren haftanın bir günü kapalı olması uygulamasını 1 Ocak 2023'e ertelendi
12:18 Yolda yürürken Ankara havası çaldığını duyan Aleyna Tilki, çiftetelli oynadı! Anne Havva Öztel şaşkınlığını gizleyemedi
12:14 Hadise ve Mehmet Dinçerler ayrılığına dair bomba iddia: Hadise'nin, Murda ile olan samimi dansı Dinçerler ailesinin tepkisini çekmiş
12:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG'un fiyatına ilişkin soruyu yanıtladı: Öyle ürkütücü bir fiyat ortaya çıkacağına ihtimal vermiyorum
12:04 6 çocuklu Etihad Ayyad, Filistin'de traktör sürücüsü ehliyeti alan ilk kadın oldu
11:41 Azra'nın katili intihar edince acılı baba emin olmak için cezaevine gitti: Münevver Karabulut olayı gibi şüphe olmasın istedim
11:29 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'a gözdağı verdi: Gerekeni yapacağız
11:26 Bakan Nureddin Nebati'den ekonomi açıklaması: Yeni ekonomi modelini uygulamasaydık bir durgunlukla karşılaşacaktık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2022 13:25:28. #1.13#
SON DAKİKA: BAŞKAN VEKİLİ TUTUK OKUL YOLLARINDA İNCELEMELERDE BULUNDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement