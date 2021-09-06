BAŞKAN VEKİLİ TUTUK OKUL YOLLARINDA İNCELEMELERDE BULUNDU

2021-2022 eğitim öğretim yılı içerisinde Bağlarbaşı Mahallesi'nde hizmet vermeye başlayacak Yalova İlkokulu ile Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yollarında yapılan çalışmaları inceleyen Başkan Vekili Tutuk, "Okullarımız gibi yollarımızı da her iki okulumuza yakışacak şekilde yeniliyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalarla öğrencilerimiz hem yeni okullarında eğitimlerini görecekler hem de okulumuza daha rahat ve güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlayacaklar" dedi.