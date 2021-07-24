BAŞKAN VEKİLİ TUTUK SAHA ÇALIŞMALARINI YERİNDE TAKİP ETTİ

Yalova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmaları Yalova Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Tutuk yakından takip ederken, Başkan Vekili Tutuk'a, Belediye Başkan Yardımcısı Bahaddin Erbay'da eşlik etti. Ekipler tarafından yapılan çalışmada İsmetpaşa Mahallesi detaylı şekilde temizlenirken, kaldırım ve yol kenarlarında bulunan yabani otlar kesildi. Mahallede her noktada bulunan konteynerler ile birlikte cadde ve sokaklar da sabunlu sularla yıkandı. Ayrıca bilinçsiz bir şekilde atılan molozlar Yalova Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldı. Parklarda İncelemelerde Bulunuldu

İsmetpaşa Mahallesi'nde devam eden çalışmaları inceleyen Başkan Vekili Tutuk ve Başkan Yardımcısı Bahaddin Erbay, İsmetpaşa Mahallesi Çağatay Sokak, Kazım Karabekir Mahallesi 174. Sokak ve Tutku Sokak da yeni yapılacak olan park çalışması, Bayraktepe Mahallesi Radar Caddesi üzerindeki park ve oyun alanlarının revizyonu ile Kazım Karabekir Mahallesi'nde parkı yenileme çalışmalarını takip etti ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Vekili Tutuk "Durmadan Yorulmadan Yolumuza Devam Ediyoruz"

Şehrimizin her noktasına hizmet vermek için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Başkan Vekili Tutuk; "Şehrimizde bulunan eksiklikleri bir bir tespit ediyoruz. Bir plan ve program çerçevesinde ekip arkadaşlarımızla kararlaştırıp ivedi bir şekilde tamamlıyoruz. Vaktimizi hemşerilerimize de ayırıyoruz. Hemşerilerimizden gelen talep ve istekleri değerlendiriyor ve kısa sürede çözüyoruz. Gecemizi gündüzümüze katarak durmadan, yorulmadan yolumuza devam ediyoruz. Bugün ise Başkan Yardımcımız Bahaddin Erbay ile İsmetpaşa Mahallesi'nde kapsamlı temizlik yapan ekiplerimizi ziyaret ettik ve kolaylıklar diledik. Ardından bir çok mahallemizde yeni yapacağımız, revizyonunu ve yenilemesini gerçekleştireceğimiz parkları gezerek incelemelerde bulunduk" dedi.