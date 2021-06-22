Başkan Vekili Tutuk "Şehrimize İvme Kazandırdık" - Son Dakika

BAŞKAN VEKİLİ TUTUK "ŞEHRİMİZE İVME KAZANDIRDIK"

Başkan Vekili Tutuk, İlk etap çalışmaları biten ve önümüzde ki günlerde ikinci etap çalışmaların başlayacağı bisiklet yolu güzergahın da incelemelerde bulundu. Ardından Başkan Vekili Tutuk, yapımı büyük hızla devam eden 400 yataklı devlet hastanesi güzergahın da ve çevresinde Yalova Belediyesi tarafından devam çalışmaları Başkan Yardımcısı Bahaddin Erbay ile birlikte yerinde takip etti. Bisiklet yolu ikinci etap çalışmalarının yakında başlayacağını belirten Başkan Vekili Tutuk; "Yapmış olduğumuz çalışmalarla şehrimize ivme kazandırdık. Bu çalışmalarımız arasında Bisiklet yolu da yer almakta. İlk etap çalışmalarının tamamlanan bisiklet yolu ile doğu sahil bandımız güzel bir görünüme kavuştu. Şimdi ise önümüzdeki günlerde TİGEM yolundan başlayacak olan ikinci etap bisiklet yolunun geçeceği noktalarda incelemelerde bulunduk. Yapmış olduğumuz incelemeler ardından yapımı büyük hızla devam eden 400 yataklı devlet hastanemizin güzergahı ve çevresinde belediyemiz tarafından yapılan çalışmaları takip ettik" dedi.