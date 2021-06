Başkan Vekili Tutuk "Varlıklarıyla Gurur Duyuyoruz" - Son Dakika

BAŞKAN VEKİLİ TUTUK "VARLIKLARIYLA GURUR DUYUYORUZ"

"Babalık yeri doldurulamayan, değeri hiçbir şeyle ölçülemeyen, dünyadaki en yüce duygulardan biridir. Baba sevgisi, sevgilerin en büyüğü, en kıymetlisidir" diye sözlerine başlayan Başkan Vekili Tutuk mesajına şöyle devam etti;

"Babalarımız, yüreklerinde taşıdıkları sevgi ve şefkati evlatlarından hiçbir zaman esirgememiş ve bu yüzden evlatları tarafından daima örnek alınmışlardır. Babalarımızın bize karşı yapmış oldukları emeklerinin boşa gitmediğini göstermek, gurur duyacakları evlatlar olmak, onlara en büyük armağandır. Tüm babaların tek isteği çocuklarına iyi bir gelecek hazırlayabilmek, onların başarılarıyla gurur duymak, vatana ve millete faydalı olduklarını görebilmektir. Her anımızda varlıklarıyla gurur duyduğumuz babalarımıza hak ettikleri ilgi ve sevgiyi her zaman göstermeli, yılda bir gün değil, her an saygı ve sevgiyle anmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, bu aziz vatan uğrunda canlarını veren şehit babaları başta olmak üzere; tüm babaların bu anlamlı gününü kutluyor, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum. "