Başkan Vergili'den Mevlid Kandili mesajı

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.



Vergili, mesajında, alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed'in (SAV) dünyaya teşrif ettiği gece olan Mevlid Kandili'ni idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.



Hz. Muhammed'in doğduğu gün olan Mevlid Kandili'nin kutlu bir olay olduğunu ifade eden Vergili, şunları kaydetti:



"Sevgi ve imanı toplumsal barışın temel taşı yapan Peygamber Efendimiz, insanı insan yapan bütün güzelliklerin, ahlaki erdemlerin odaklandığı bir şahsiyettir. Onun hayatında bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatacak güçlü bir ışık, güzel bir örnek vardır. Yeryüzünde önemli gelişmelere sebep olan bu kutlu doğum; sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in getirmiş olduğu ilahi mesajı anlamak, ortaya koymuş olduğu eşsiz ahlakını özümsemek, ona duyulan sevgiyi gönüllerden sözlere ve yeni nesillere aktarmak düşüncesiyle asırlardır, aziz milletimiz ve tüm İslam alemi tarafından Mevlid Kandili olarak kutlanmaktadır. Bu vesile ile Karabüklü hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin kandilini tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." - KARABÜK