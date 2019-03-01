Başkan Vergili'den Yücel Huzurevi'ne Ziyaret
1 saat önce
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerine yoğun bir şekilde devam ediyor.
Karabük
Belediye Başkanı Rafet Vergili
, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerine yoğun bir şekilde devam ediyor.
Başkan Vergili, Karabük Yücel Huzurevi Müdürü Yasin Eren ve huzurevi sakinlerine ziyarette bulundu. Ziyaret esnasında Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'ye parti üyeleri eşlik etti. Karabük Yücel Huzurevi Müdürü Yasin Eren ve huzurevi sakinleri ise yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler. - KARABÜK
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 08:23 Kaynak: İHA
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