Son Dakika Haberleri: Başkan Vergili'den Yücel Huzurevi'ne Ziyaret

Başkan Vergili'den Yücel Huzurevi'ne Ziyaret

1 saat önce

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerine yoğun bir şekilde devam ediyor.

Başkan Vergili'den Yücel Huzurevi'ne Ziyaret, System.String[]
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerine yoğun bir şekilde devam ediyor.

Başkan Vergili, Karabük Yücel Huzurevi Müdürü Yasin Eren ve huzurevi sakinlerine ziyarette bulundu. Ziyaret esnasında Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'ye parti üyeleri eşlik etti. Karabük Yücel Huzurevi Müdürü Yasin Eren ve huzurevi sakinleri ise yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 08:23 Kaynak: İHA

Rafet Vergili, Karabük, Güncel
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