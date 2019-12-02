Son Dakika Haberleri: Başkan Vergili Engelliler Günü'nü kutladı
Son Dakika Güncel Başkan Vergili Engelliler Günü'nü kutladı - Son Dakika

Başkan Vergili Engelliler Günü'nü kutladı

6 saat önce

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Vergili Engelliler Günü'nü kutladı, System.String[]

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.


Vergili, mesajında, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 3 Aralık'ın engellilik konusundaki toplumsal bilincin artmasına ve engellilerin yaşam standartlarının geliştirilmesine katkı sağlayacak önemli bir gün olarak ilan edildiğini belirtti.


Ülkede nüfusunun yaklaşık 8,5 milyonunu engellilerin oluşturduğunu, bunun da engelli haklarının, kazanımları ve yaşam standartlarının geliştirilmesinin öneminin ortaya çıktığını ifade eden Vergili, şunları kaydetti:


"Ülkemiz ve dünyamız tüm engelleri yıkarak başarılara imza atan sanatçıların, sporcuların örnekleriyle dolu. Tüm bu örnekler diğer engelli bireyleri cesaretlendirmeli ve hayata bakış açılarını değiştirmelidir. Yapmamız gereken Karabük'ü engelli kardeşlerimiz için kolay yaşanır bir hale getirmek, günlük hayatta karşılaştıkları zorlukları en aza indirgemek, engelsiz bir Karabük ortaya çıkarmak, onların hayata sıkı sıkıya tutunmalarını, içlerindeki yaşama sevinci, yetenek ve becerilerini ortaya çıkarmalarını sağlamaktır. Unutmayalım ki, hepimiz birer engelli adayıyız. Bugünlerimizi sağlık ile yaşıyor olmamız yarınlarımızı da bu şekilde geçireceğimizin garantisini veremiyor. Sadece 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde değil her zaman tüm vatandaşlarımızı, engellilerin sorunlarına daha duyarlı olmaya ve sorunlarının giderilmesi yönünde yürütülen çalışmalara destek olmaya davet ediyorum." - KARABÜK

Dünya Engelliler Günü, Karabük, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'den ayrılan Ahmet Davutoğlu, yeni partisini 16 Aralık'ta ilan edecek
İstanbul'da barajlar alarm veriyor! İSKİ Genel Müdürü tasarruf çağrısı yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelliler ile buluştu İstanbul Barajlarında alarm

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 17:52:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Vergili Engelliler Günü'nü kutladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]