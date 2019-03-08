Son Dakika Haberleri: Başkan Vergili Kadınları Unutmadı

Başkan Vergili Kadınları Unutmadı

16 dakika önce

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili tarafından '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' nedeni ile Karabük Belediyesi ile Karabük Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezlerinde çalışan kadın personeller ve kursiyerlere çiçek hediye edildi.

Başkan Vergili Kadınları Unutmadı, System.String[]
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili tarafından '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' nedeni ile Karabük Belediyesi ile Karabük Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezlerinde çalışan kadın personeller ve kursiyerlere çiçek hediye edildi.

Başkan Vergili'nin jesti karşısında mutluluklarını ifade eden bayanlar ise nezaketlerinden dolayı Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'ye teşekkürlerini iletti.

Kadına bir gün değil her gün değer verilmesi gerektiğini dile getiren Başkan Vergili, "Kadın anne, kardeş ve eş kısacası bizi yetiştiren bugünlere getiren insanlardır. Kadınlarımızın hayatın her alanında daha fazla yer alması gerektiğine inanıyorum" dedi. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:13 Kaynak: İHA

Dünya Kadınlar Günü, Rafet Vergili, Karabük, Güncel
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