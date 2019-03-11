Başkan Vergili Kurtuluş Mahallesi'ndeki Esnaflarla Bir Araya Geldi
54 dakika önce
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerine devam ediyor.
Karabük
Belediye Başkanı Rafet Vergili
, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerine devam ediyor.
Başkan Vergili, bugün Kurtuluş Mahallesi'ndeki esnafları ziyaret ederek, esnaflar ile sohbet etti. Ziyareti esnasında Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'ye Milliyetçi Hareket Partisi Karabük Merkez
İlçe Başkanı Abdurrahman Meşe ve parti üyeleri eşlik etti.
Kurtuluş Mahallesindeki esnaflar ise yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler. - KARABÜK
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:32 Kaynak: İHA
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