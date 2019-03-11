Son Dakika Haberleri: Başkan Vergili Kurtuluş Mahallesi'ndeki Esnaflarla Bir Araya Geldi

Başkan Vergili Kurtuluş Mahallesi'ndeki Esnaflarla Bir Araya Geldi

54 dakika önce

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerine devam ediyor.

Başkan Vergili Kurtuluş Mahallesi'ndeki Esnaflarla Bir Araya Geldi, System.String[]
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerine devam ediyor.

Başkan Vergili, bugün Kurtuluş Mahallesi'ndeki esnafları ziyaret ederek, esnaflar ile sohbet etti. Ziyareti esnasında Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'ye Milliyetçi Hareket Partisi Karabük Merkez İlçe Başkanı Abdurrahman Meşe ve parti üyeleri eşlik etti.

Kurtuluş Mahallesindeki esnaflar ise yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:32 Kaynak: İHA

Rafet Vergili, Karabük, Güncel
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