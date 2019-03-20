Başkan Vergili, Mahalle Toplantılarını Sürdürüyor

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Erdoğan, Yerel Seçimler Öncesi Tüm Teşkilatları Uyardı: Vatandaşı Anlamakta Zorlananlar Var

İstifa Eden Kazakistan Devlet Başkanı'nın Yerine Gelen İsim Belli Oldu