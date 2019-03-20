Başkan Vergili, Mahalle Toplantılarını Sürdürüyor
43 dakika önce
Seçim çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, mahalle toplantılarına Kapullu ve 5000 Evler Mahalleleri ile devam etti.
Seçim çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden Karabük
Belediye Başkanı Rafet Vergili
, mahalle toplantılarına Kapullu ve 5000 Evler Mahalleleri ile devam etti.
Düzenlenen mahalle toplantıları ile vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Vergili, vatandaşların sorunlarını dinleyip, projelerini anlatı.
Mahalle toplantılarında büyük ilgi ile karşılaşan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, gösterdikleri ilgi nedeni ile Mahallesi sakinlerine teşekkür ederek, "Sizlerle her zaman gönül birliği içinde çalıştık. Bu sevgiye layık olmak içinde var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - KARABÜK
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:25 Kaynak: İHA
Erdoğan, Yerel Seçimler Öncesi Tüm Teşkilatları Uyardı: Vatandaşı Anlamakta Zorlananlar Var
Yardım Etmek İsteyen Vatandaş, Canını Zor Kurtardı
İSKİ Abonelik İşlemleri Artık Mobil Uygulamada
İstifa Eden Kazakistan Devlet Başkanı'nın Yerine Gelen İsim Belli Oldu