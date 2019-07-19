Son Dakika Haberleri: Başkan Vergili muhtarlarla bir araya geldi
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Vergili muhtarlarla bir araya geldi

36 dakika önce

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin, mahalle muhtarları ile her ay düzenli olarak gerçekleştirdikleri muhtarlar toplantısının Temmuz ayı toplantısı yapıldı.

Başkan Vergili muhtarlarla bir araya geldi, System.String[]
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin, mahalle muhtarları ile her ay düzenli olarak gerçekleştirdikleri muhtarlar toplantısının Temmuz ayı toplantısı yapıldı.

Temmuz ayı muhtarlar toplantısına, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker ve mahalle muhtarları katıldı. Mahalle muhtarlarının istek ve sorunlarını dinleyen Başkan Vergili, düzenlenen toplantılara katılım sağlayan mahalle muhtarlarına duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. - KARABÜK
Rafet Vergili, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emirates Havayolu 15 bin lira maaşla Türkiye'de kabin memurları arıyor Günlük burç yorumları 19 Temmuz 2019 Cuma (Haftalık burç yorumları) Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı Son dakika! Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 14:57:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Vergili muhtarlarla bir araya geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]