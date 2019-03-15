Başkan Vergili Seçim Çalışmalarına Mahalle Toplantıları ile Devam Ediyor

Seçim çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, seçim çalışmaları kapsamında mahalle toplantılarına Kartaltepe Mahallesi ile devam etti.

Seçim çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, seçim çalışmaları kapsamında mahalle toplantılarına Kartaltepe Mahallesi ile devam etti.



Kartaltepe Mahallesinde gerçekleştirilen mahalle toplantısında Başkan Vergili'ye Milliyetçi Hareket Partisi Karabük İl Başkanı Dr. Adem Kar, Milliyetçi Hareket Partisi Karabük Kadın Kolları Başkanı Reşide Yıldırım ve parti üyeleri eşlik etti.



Kartaltepe Mahallesinde gerçekleştirilen mahalle toplantısında bir konuşma yapan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, rakip adayının "onu devlet yapacak, bunu devlet yapacak" diye söylemleri olduğunu belirterek, "Terminalin önündeki bir üst geçidi devlet mi yapacak, belediye mi yapacak? derken en az 20 vatandaşımız ölmüştür. Devletin işiydi yapmadı. Karabük belediyesi en güzel üst geçidi yaptı. Biz Karabük'ün hemen hemen tüm eksiklerini tamamladık ama mahallelerin eksikleri bitmez. Su arzının kesintisiz sağlanmasını gerçekleştirdik. 6 saati geçmeyecek şekilde su kesintisini programladık. Yapmış olduğumuz bu hizmetleri taahhül etmeleri mümkün değil. 1 milyon nüfuslu bir şehirden daha fazla hizmet üretmişizdir" dedi.



Vergili, Karabük'ün sorunlarını tek tek çözdüklerini ifade ederek, "Mevcut adayların basmış oldukları her asfalt ve kaldırım bizim 10 yıllık dönemimizde yapmış olduğumuz asfalttır. Ben varlığı da yokluğu da bu memlekette gördüm. Benim tek arzum Karabük'e vefa borcumu ödemekti. Allah'ta bana vefa borcumu ödemeyi nasip etti. Şuana kadar Karabük'ün tek tek sorunlarını çözdük. Sıra Karabük'ün 50 yıllık geleceğini şekillendirmeye geldi. Ben göreve geldiğim zaman Karabük'teki vasıta satısı 26 bindi. Şuanda Karabük'te vasıta sayısı 66 bin. 5 sene sonra ise en az 80 bin. Dedik ki Soğuksu Mahallesinden Safranbolu'ya kadar trafik sorunu olmayacak şekilde 3 tane alt geçit, 3 tane üst geçitle bir program yaptık. Sonra bir tane Sağlık Tarama merkezi yapalım. Bu merkezden Tomografi ve röntgen sırasında beklemeden vatandaşlarımız ücretsiz faydalanacak. Bununla ilgili finansmanımız ve paramız hazır. Yine gençlerimizle ilgili bir tane Bilim Merkezi yapılacak. Burada gençlerimiz her türlü deney ve gözlemleri yapabilecek. Hatta civar vilayetlerden bile bu Bilim Merkezine gelen gençler olacak. Yine önemli projelerimizden biri Yağmur Suyu Drenaj Projesi. Bu proje için 2 sene saha çalışması yapıldı. Karabük'te bir daha yağmur suları ile ilgili bir tek problem konuşulmayacak. Yine Karabük inşallah 30 Mart akşamı çok güzel bir Şehir Parkı'na kavuşmuş olacak. İçerisinde binlerce ağacı, oturma yerleri, şelaleleri olan Şehir Parkını da 30 Mart'a kadar yetiştireceğiz. Sizleri de 30 Mart akşamı oraya çay içmeye davet ediyorum. Emekliler Evimizde yine 30 Marta kadar yetişecek. Yine gençlerimiz ile ilgili Yüzüncü Yıl'da Kitap Kafe hazırlanıyor. 3-5 asansör ile belediyecilik mi olur? diyorlar. 3-5 asansörle belediyecilik olur. Çok yakında Namık Kemal Mahallesi, Yeni Mahalle ve Atatürk mahallesine ortak yapacağım bir asansör Kartaltepe'ye çıkacak. Aynı şekilde Karabük Köyünün orada yapacağım bir asansör ile Karabük Köyündeki mezarlığa çıkılacak. Türkiye'de Karabük asansörler şehri diye anılacak" diye konuştu. - KARABÜK

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