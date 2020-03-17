Başkan Vergili şehitleri andı - Son Dakika
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Başkan Vergili şehitleri andı

6 saat önce

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısı ile mesaj yayımladı.

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Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısı ile mesaj yayımladı.


Vergili, mesajında, Çanakkale'nin, Türk milletinin tarihi bir direnişi ve emperyalist devletlerin kanlı emellerini alt üst eden milli bir silkiniş olduğunu belirtti.


Türk milletinin, mevzu bahis vatan olduğunda tarihin her safhasında sahnedeki yerini aldığını ve önemli başarılara imza attığını ifade eden Vergili, "Kahramanlık destanlarıyla dolu şanlı tarihimizde öyle dönüm noktaları vardır ki, sadece bizim için değil tüm insanlık için bir abidedir. Türk ve dünya tarihine damga vurmuş en önemli olaylar arasında yer alan 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi, askeri bir başarı olmaktan ziyade eşine az rastlanır bir kahramanlık destanıdır. Çanakkale Zaferi, yok olacağı tahmin edilen bir milletin, gerektiğinde vatanı uğruna severek ölüme koşmasının anıtlaşmış örneğidir. Türk milletinin kahraman evlatlarınca kazanılan ve tarih boyunca hiçbir millete nasip olmayan yüce bir mücadelenin adıdır Çanakkale. Şairin ifadesiyle, Bedrin aslanlarının kükrediği ateşten bir imtihandır.


Vatan topraklarını korumak ve savunmak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen şehitlerimiz, devletimizin varlığının, birlik ve beraberliğinin güvencesi olarak sonsuza kadar milletimizin gönlünde yaşamaya devam edecektir. Bugün millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde, bağımsız ve hür yaşıyorsak bunu şanlı ecdadımıza borçluyuz. Birlik ve beraberliğimizi, dayanışmamızı koruduğumuz sürece inanıyoruz ki, yarınlarımız daha güzel ve daha parlak olacaktır. 18 Mart Çanakkale Zaferinin 105. yıl dönümü vesilesiyle, milletimizin birlik ve beraberlik içinde tüm zorlukların üstesinden gelebileceğini bir kez daha hatırlatıyor, vatan topraklarını savunmak üzere canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen aziz şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarını ve kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum." - KARABÜK

Çanakkale Zaferi, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:22 Kaynak: İHA
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