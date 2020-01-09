Başkan Vergili'ye TOKİ'den 109 daire alma yetkisi verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Vergili'ye TOKİ'den 109 daire alma yetkisi verildi - Son Dakika

Başkan Vergili'ye TOKİ'den 109 daire alma yetkisi verildi

6 saat önce

Karabük Belediyesi Ocak Ayı Meclis toplantısında Kemiklidere projesinde isteyen hak sahiplerine verilmek üzere Belediye Başkanı Rafet Vergili'ye TOKİ'den Belen Mahallesi'ndeki emekli konutlarından 109 daire satın alma yetkisi verildi.

Başkan Vergili'ye TOKİ'den 109 daire alma yetkisi verildi, System.String[]

Karabük Belediyesi Ocak Ayı Meclis toplantısında Kemiklidere projesinde isteyen hak sahiplerine verilmek üzere Belediye Başkanı Rafet Vergili'ye TOKİ'den Belen Mahallesi'ndeki emekli konutlarından 109 daire satın alma yetkisi verildi.


Karabük Belediye Meclisi Ocak Ayı toplantısı Meclis Toplantı Salonu'nda Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili başkanlığında gerçekleştirildi.


Gündem maddeleri görüşülmeden önce, bir yıl boyunca görev yapmak üzere Denetim Komisyonu Üyeliği seçimi yapıldı. Milliyetçi Hareket Partisi'nden Ahmet Arslan, Mustafa Sarıoğlu; AK Parti'den Cemal Aybakır, Saime Öksüzoğlu İyi Parti'den ise Şahin Karataş denetim komisyonu üyeliğine seçildi.


Toplantıda ayrıca Karabük Belediye Meclisi, Kemiklidere projesinde isteyen hak sahiplerine verilmek üzere Belediye Başkanı Rafet Vergili'ye TOKİ'den Belen Mahallesi'ndeki emekli konutlarından 109 daire satın alma yetkisi verdi.


Komisyon raporları ile gündem harici konuların görüşüldüğü toplantıda bazı maddeler incelenmek üzere komisyonlara havale edildi.


Karabük Belediye Meclisi Şubat Ayı toplantısı 05 Şubat Çarşamba günü saat 17.00'da Meclis Toplantı Salonu'nda toplanmak üzere sonra erdi. - KARABÜK

Rafet Vergili, Karabük, Belen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:38 Kaynak: İHA
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