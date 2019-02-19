Son Dakika Haberleri: Başkan Vergili Ziyaretlerine Devam Ediyor

Başkan Vergili Ziyaretlerine Devam Ediyor

24 dakika önce

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor.

Başkan Vergili Ziyaretlerine Devam Ediyor, System.String[]
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor.

Başkan Vergili, İl Meteoroloji Müdürlüğü ile İl Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne ziyarette bulundu. Ziyaret esnasında Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'ye parti üyeleri eşlik etti.

Karabük İl Meteoroloji Müdürü Ahmet Akıllıer ve personelleri ile İl Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personelleri ise yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:02 Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Rafet Vergili, Karabük, Güncel
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