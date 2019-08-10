Başkan Veysi Şahin'den bayram mesajı
1 saat önce
Mardin'in Midyat İlçe Belediye Başkanı Veysi Şahin, Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı.
Mardin Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 10:54 Kaynak: AA
'in Midyat
İlçe Belediye Başkanı Veysi Şahin
, Kurban Bayramı
nedeniyle mesaj yayınladı.
Bayramların barışın ve kardeşliğin sembolü olduğu belirtilen Şahin, mesajında şu ifadeler yer verdi:
"Bayramlar küslüklerin sona erdiği, barışın ve huzurun sonsuza dek hakim olması adına önem taşıyan günlerdir. Bu yıl da Kurban Bayramı'nı idrak ettiğimiz şu günlerde İslam coğrafyasında umutların yeşermesi ve kaosun bitmesi en büyük temennimizdir.
Biz bütün gayretimizle güzel şehrimizin çok daha güzel günlere kavuşması için çalışıyoruz."
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