Başkan Vidinlioğlu Açıklaması - Son Dakika

Başkan Vidinlioğlu Açıklaması

09.11.2020 14:52
Başkan Vidinlioğlu Açıklaması, System.String[]

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, özel bir televizyon kanalında çekilen dizide Çobanoğulları Beyliğinin uç beyi Yavlak Arslan'ın Moğol ile işbirliği yapan Ertuğrul Gazi ve Osman Beyin karşısında olan bir şahsiyet gibi gösterilmesinin kendilerini hayal...

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, özel bir televizyon kanalında çekilen dizide Çobanoğulları Beyliğinin uç beyi Yavlak Arslan'ın Moğol ile işbirliği yapan Ertuğrul Gazi ve Osman Beyin karşısında olan bir şahsiyet gibi gösterilmesinin kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, özel bir televizyon kanalında yayınlanan bir dizide Çobanoğulları Beyliğinin farklı şekilde anlatıldığına dikkat çekerek, "Son iki üç haftadır bir özel televizyon kanalında yayınlanan dizinin Kastamonu bölgesini bir takım gelişmeler yaşandı. Yaşanan bu olaylarda bizleri rahatsız etti. Kastamonu önemli bir tarih ve kültür şehridir. Osmanlı döneminde sancak beyliği yapmış bir ilimiz. Çanakkale'de ve İstiklal Mücadele'mizde çok büyük katkılar vermiş, bünyesinden sekiz il çıkartmış, kökleri çok derin olan bir ilimiz Kastamonu. Üsküdar'a kadar Kastamonu diyoruz. O kadar büyük bir sancak beyliği. Dolayısıyla bazı konuları değerlendirirken o günlerle ilgili atıfta bulunmak gerekiyor. Bugün Kastamonu görece olarak merkezi 120 bin nüfus şehrin tamamı yaklaşık 380 bin civarında nüfusa sahip bir il gibi görüne bilir ama Cumhuriyet'in kurulduğu dönemde 13 milyonluk bir ülkenin 330 bin nüfusunun olduğu bir şehirdi. Bugüne kıyasladığımızda şehrin 2 milyon nüfusun üzerinde olması gerekirdi. Bu şehir kaybolmadı. Göç verdi. Bünyesinden de sekiz vilayet çıkardı" dedi.

Hem Selçuklu hem de Osmanlı döneminde Kastamonu'nun çok büyük bir etkinliğinin olduğunu belirten Başkan Vidinlioğlu, "Şimdi bu tarz önemi olan bir şehirle ilgili iddialarda da tarihe mutlak dikkat etmek gerekli. Elbette tarihi dizilerde senaryo yazılır kurgu yapılır. Ancak tarih dizileri gerçeğe uygun olmalı. Her ne yaparsanız yapın bir kurgu da düzenlemiş olsanız bunu tarihi gerçeklere uygun şekilde düzenlemeniz gerekir. Tarihte yaşamış devlet büyüklerimiz, yazarlarımız, şairlerimiz, alimlerimiz, ilim adamlarımızdan birini kahraman yapmak için diğerini olumsuz göstermeye hakkımız yok. Böyle bir durum tarihi değerlere aslında bir saldırıdır. Çok doğru değildir haksızlıktır" diye konuştu.

Muzaffereddin Yavlak Arslan'ın Çobanoğulları beyliği Selçuklu'nun uç beyler beyi olduğunu vurgulayan Başkan Vidinlioğlu, "Dolayısıyla hem Ertuğrul Gazi hem de Osman Bey daha henüz Osmanlı'yı kurmamışken Çobanoğulları Uç Beyliği'ne bir yerde tabii diler. Ben tarihçi değilim ama kurulmamış bir devlet varken olana tabii olursunuz. Muzafffereddin Yavlak Arslan'ın hem Kastamonu'da hem de Taşköprü şehir kültüründe de çok önemli bir yeri vardır. Sanata, edebiyata çok değer veren ve yaptığım araştırmada hiçbir olumsuzluğa rastlamadığım tarihi bir şahsiyet. Anadolu'nun büyük bölümünde yer yer söz sahibi olan bir uç beyler beyidir. Bu konuda bir rahatsızlık oluştuğu içinde önceki gün özellikle Prof. Dr. Mehmet Serhat Yılmaz hocamızla bir görüşme yaptım. Konudan duyulan rahatsızlığı ileterek tarihçilerimizden destek alınması Cevdet hocam ve Yasin hocamla değerlendirilerek gerekli cevabın verilmesiyle ilgili istişarelerde bulunduk. Akabinde de Serhat hocam konuyla ilgili gereken çalışmanın yapıldığını iletti. Yine Sayın Bakanımız Murat Başesgioğlu'da bu konuda bir hassasiyet dile getirdi. Sayın Bakanımız ile de konuyu istişare ettik. Konuyla ilgili de önceki gün Prof. Dr. Cevdet Yakupoğlu hocamızın bir açıklaması oldu. Ben hemen bu açıklamanın akabinde işi biraz daha ileriye götürdüm. Bu konuda duyarlılığımızın ve hassasiyetimizin olduğunu bilinmesini isterim. Konuyu dizinin danışmanı geçmişten de dostluğumuz olan meslektaşım Kayseri eski Milletvekilimiz Dr. Kemal Tekden beye telefonla ulaşarak rahatsızlığımızı ilettim. Çobanoğulları Beyliğinin bu şekilde gösterilmesi uç beylerbeyinin Moğol ile işbirliği yapan Ertuğrul Gazi ve Osman Beyin karşısında olan bir şahsiyet gibi gösterilmesinin bizlerde hayal kırıklığına sebep olduğunu söyledim. Konun gerçekle bağdaşmadığını da vurguladım ve hassasiyetimizi tekrar tekrar dile getirdim" şeklinde konuştu.

Başkan Vidinlioğlu, şöyle konuştu: "Kendisi sağ olsun konuyla ilgili görüşüp geri döneceğini söyledi. 15 dakika sonra vekilimiz beni aradı ve dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ ile görüşme gerçekleştirdiğini en kısa sürede gerekli tedbirin alınıp senaryonun biraz daha elden geçirileceğini bizlere söyledi. Şehrimizin rahatsızlığı dizi yapımcısına iletilmiş oldu ve gerekli hassasiyetin gösterileceği cevabı alındı. Budan sonrası içinde hepimizin bu konudaki hassasiyetinin en üst seviyede olması gerekir. Kastamonu sadece Kastamonu değildir. Kastamonu'nun ötesinde bir durum var. Memleketimizdeki nüfusun çok daha fazlası gurbette. Kökleri çok derin olan bir ildir Kastamonu. Kastamonu ile ilgili olumlu ve olumsuz konularda aynı dili kullanabilmeliyiz. Ne kadar çok aynı dili kullanırsak sesimizi o kadar çok duyurabiliriz. Hep dile getirdiğim konu hepimizin ortak aklın peşinde olması gerektiğidir. Şu anda bahse konu olan dizide mevcut durumun devam etmeyeceğine yönelik bir irade gösterileceği bizlere iletildi. Zannediyorum birkaç bölüm içerisinde yanlışlıklardan dönülecektir." - KASTAMONU

Başkan Vidinlioğlu Açıklaması
Başkan Vidinlioğlu Açıklaması
Başkan Vidinlioğlu Açıklaması
Başkan Vidinlioğlu Açıklaması

Rahmi Galip Vidinlioğlu, Ertuğrul Gazi, Kastamonu, Osmanlı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Vidinlioğlu Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: LGS kapsamındaki merkezi sınav 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak Bomba iddia: Binali Yıldırım ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir Putin, ABD'nin yeni başkanını tebrik etmek için resmi sonuçları bekliyor Yeni haftaya sert düşüşle başlayan dolar 8 liranın altını zorluyor Hes Kablo Kayserispor, Aykut Kocaman'la büyük ölçüde anlaşma sağladı Son Dakika! Berat Albayrak'la ilgili açıklama beklenirken Bakan Varank'tan "Kararlılık" vurgusu geldi Sokak ortasında yapılan fuhuş pazarlığı mahalle halkını isyan ettirdi Sevgilisi başka kadınla sarmaş dolaş görüntülenen Hazar Ergüçlü'den ilginç çıkış: Aldatıldıysam kendimden şüphe etmeliyim
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellense de favori halen Fenerbahçe Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellense de favori halen Fenerbahçe         
14:45
Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımı sonrası Erdoğan'ın, Canikli ve Ağbal ile ekonomi zirvesi yaptığı iddia edildi Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımı sonrası Erdoğan'ın, Canikli ve Ağbal ile ekonomi zirvesi yaptığı iddia edildi         
14:14
Juventus, Cristiano Ronaldo'yu sezon sonunda elinden çıkarmak istiyor Juventus, Cristiano Ronaldo'yu sezon sonunda elinden çıkarmak istiyor         
13:55
Dinlenme tesisinde şoke eden görüntü! Kadın, otoparkta tartıştığı adamı çekip vurdu Dinlenme tesisinde şoke eden görüntü! Kadın, otoparkta tartıştığı adamı çekip vurdu         
13:16
Aylar önce Furkan'ı azarlayıp ağlatan Mehmet Yalçınkaya'dan itiraf: Ailemden bile tepki aldım Aylar önce Furkan'ı azarlayıp ağlatan Mehmet Yalçınkaya'dan itiraf: Ailemden bile tepki aldım         
12:33
Son Dakika! İletişim Başkanlığı, Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımıyla ilgili açıklama yapacak Son Dakika! İletişim Başkanlığı, Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımıyla ilgili açıklama yapacak         
12:08
Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Azerbaycan tehdit edilirse ülkeme Türk askerini davet edeceğim Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Azerbaycan tehdit edilirse ülkeme Türk askerini davet edeceğim         
11:31
Çakmak gazı şüphesi! 15 yaşındaki Fatmanur'un kalbi arkadaşlarıyla sohbet ederken durdu Çakmak gazı şüphesi! 15 yaşındaki Fatmanur'un kalbi arkadaşlarıyla sohbet ederken durdu         
11:18
Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı         
10:55
Sahte dişçiler Sahte dişçiler "Kalp gözümüz açık, oğlunda cin var" dedikleri eczacıyı 800 bin lira dolandırdı         
10:54
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, kendisine küfür eden takipçisine küfürle karşılık verdi Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, kendisine küfür eden takipçisine küfürle karşılık verdi         
10:20
Akşener, Albayrak'ın istifa paylaşımının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiği videoyu paylaştı Akşener, Albayrak'ın istifa paylaşımının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiği videoyu paylaştı         
10:05
Arkadaşına dehşeti yaşattı! Önce hatırını sordu, ardından bıçakla kovaladı Arkadaşına dehşeti yaşattı! Önce hatırını sordu, ardından bıçakla kovaladı         
09:59
Davutoğlu'ndan Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımına ilk yorum: Sistemin değişmesi zorunlu Davutoğlu'ndan Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımına ilk yorum: Sistemin değişmesi zorunlu         
09:41
Nagehan Alçı, Berat Albayrak'ın istifa kararının perde arkasını anlattı: Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanması etkili oldu Nagehan Alçı, Berat Albayrak'ın istifa kararının perde arkasını anlattı: Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanması etkili oldu         
23:36
Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi         
22:21
İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz         
21:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2020 14:57:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Vidinlioğlu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei