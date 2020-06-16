Başkan Vidinlioğlu, "Alın konağınızı verin arsamızı" - Son Dakika

Başkan Vidinlioğlu, "Alın konağınızı verin arsamızı"

GMG Kastamonuspor tesislerindeki arsa krizi hakkında konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Alın konağınızı verin arsamızı, farkını da belediyemizce üstlenelim" teklifinde bulundu.

Başkan Vidinlioğlu,

GMG Kastamonuspor tesislerindeki arsa krizi hakkında konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Alın konağınızı verin arsamızı, farkını da belediyemizce üstlenelim" teklifinde bulundu.


GMG Kastamonuspor'un İsmail Dikmenli Tesisleri önünde geçtiğimiz günlerde başlayan inşaat çalışmalarına ilişkin olarak değerlendirmede bulunan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, ne belediyeyi ne de Kastamonuspor'u zarara uğratacak bir işin içerisinde olmayacağını ifade ederek, şahsına yönelik yapılan yıpratma çabalarını da eleştirdi. Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, "İki üç gündür şehrin gündeminde Kastamonuspor tesislerinin hemen yanında bir inşaatın başlama çalışmaları üzerine söylemler var. Tabi bilen bilmeyen herkes de birtakım yorumlarda bulunmaya başladı. Arkadaşlar, buradaki tüm olayların oluşu, bitişi her şeyi 2018 tarihinde. Özellikle sosyal medya üzerinden sıklıkla 'Belediye bu konuda niye bir şey yapmıyor', 'Belediye bu konuda neden sessiz davranıyor' soruları soruluyor. Olayın başlangıcı zaten 2-3 günlük mevzu. Oradaki parkeler belediyeye ait olduğu için oradaki parkeleri çıkma parkeler olarak biz ihtiyaç sahibi olanlara hibe olarak veriyoruz. Dolayısıyla o parkelerin alınma sebebi o. Onun dışında belediye o inşaatın hiçbir yerinde yok" dedi.


"Pürüzlü işlerin gelip bize döndürülmesinden çok ciddi rahatsızım"


Son iki gündür çok ciddi bir telefon trafiğinin yaşandığını anlatan Başkan Vidinlioğlu, "Bu süreçle ilgili bizim dönemimizde alınan hiçbir karar yok. Yani takası, trampası, inşaat izni vesairesi hepsi bir önceki yönetim tarafından verilmiş olan şeyler. Bu kazanılmış hakla ilgili yapılabilecek şeyleri yapmaya ben tarafım. Yapacağım da. Ancak bu noktadan sonra yapılabilecek en mantıklı şey, bundan hiç kimse zarar göremeden ve mümkün olduğunca taraflara zarar vermeden bu işin çözüm noktasında olmak lazım. Belediye bunun neresinde? Kardeşim ben bunun her yerindeyim. Bu tarz ifadelerden de rahatsızım. Şimdi bazı troller var. Bunlar şereften nasibini almamış şeref yoksunları. 1,5 yıldır belediyenin yaptığı işlerle ilgili oydu, buydu diyor. 3 yıl önce olan şeyin hesabını 1 yıllık belediyeden mi soracaksın? Neyin ne olduğunu biliyorsun. Ben senin kuyruk acının nereden geldiğini de biliyorum. Eğer bu işlere girerlerse bir daha ki sefere bunları afişe ederim ve insan içine çıkacak yerlerini bırakmam. Herkesi terbiyeye davet ediyorum. Benimle ilgili söyleyeceğiniz bir şey varsa çıkın ve söyleyin. Delikanlı olun" diye konuştu.


"5 yılın sonunda karşıma çıkacak olan çıkar, çıkmayacak olan oturur"


Belediye seçimlerinde karşısına çıkacak olanların çıkacağını, çıkamayacak olanlarında oturacağını söyleyen Vidinlioğlu, "5 yılın sonunda karşıma çıkacak olan çıkar. Çıkmayacak olan oturur. Şimdiden gelecek seçim üzerinde hesap yapmaya kalkanlara da buradan sesleniyorum. Günü geldiğinde çıkarsınız kantara kardeşim. Ama bir önceki dönemde yediğiniz işlerden, yaptığınız işlerden dolayı bunun üzerinden bana herhangi bir şekilde vurmaya kalkarsanız bumerang gibi döner sizi vurur. Beni daha fazla konuşturmayın. Çünkü tek tek söyledik ne yaptığımızı. Alınan meclis kararlarını, takasını, trampasını" diye konuştu.


"Al kardeşim konağını, ver bana arsamı geri"


Konunun çözümü için öneride bulunan Vidinlioğlu, "Bu işten dolayı biz mağdur olduk' ya da 'Bu işten dolayı üzerimizde kamuoyu baskısı var' diyorsanız alın size açık teklif: Alın atınızı, verin tımarımı. Al kardeşim konağını, ver bana arsamı geri. Ne zararın varsa da trampadaki rakam belli. Faiziyle beraber ben geri ödemeye hazırım. Bu, bu kadar net. Bunun üzerinden hiç kimse oraya buraya lafı evirip çevirmesin. Yapan ben değilim. Meclis kararında bizim grubumuzun hiçbir şeyi yok. Bu dönemin hiçbir dahili yok. Bütün yapılan işler meydanda. Kanuna nizama uymuş mu? Evet, uymuş. Onun haricinde de görüşme talebi olursa biz belediyeyiz. Hiç kimse zarar görmesin. Fakat bunun üzerinden ne Kastamonuspor'a zarar verilmesine taraf olurum ne de belediyenin ve şahsımın bu konuda yıpratılmasına herhangi bir şekilde izin veririm. Eğer bu şekilde bir kamuoyu oluşturmaya çalışırlarsa cevaplarını çok daha misli ile veririm" şeklinde konuştu.


"Memleketin bir problemini de birlikte çözmüş olalım"


Arsa ile konağı değiş tokuşa hazır olduğunu söyleyen Vidinlioğlu, "Ben demin de söylediğim gibi gerek teleferik konusunda gerek Kastamall konusunda gerekse bu inşaat mevzusunda benim elimde yetki olsaydı zaten süreç böyle işlemezdi. Ben hiçbirine izin vermezdim. Ne teleferik işine girerdim ne Kastamall'ın o şekilde yüksek olmasına izin verirdim ne de bu inşaatın bu şekilde olmasına izin verirdim. Memlekette yer bulamadınız da değiş tokuş yapacak Kastamonuspor'un dibindeki yeri mi buldunuz? İzni veren ben değilim. İzni kim verdiyse gidin ona sorun 'Niye izin verdin' diye. İnşaat sahiplerine hiçbir şey demiyorum. Herkes kendi menfaatleri doğrultusunda hareket edecektir. Bal tutan parmağını yalamış. 'Kardeşim siz niye böyle bir olayın içinde oldunuz' demek çok da doğru değil. Bu durumdan bir rahatsızlık varsa ben süreci tersine döndürmeye hazırım. Hazır inşaat başlamamışken, hazır hiçbir çivi çakılmamışken buyurun kardeşim. Konak orada, arsa da orada. Ben değiş tokuşa hazırım. Zararı da belediye olarak karşılamaya hazırım. Belli zaten rakamlar. Memleketin bir problemini de birlikte çözmüş olalım" ifadelerini kullandı.


"Makul ve mantıklı olan her türlü çözüme varım"


"Değerindeki başka bir arsayla da takas söz konusu olabilir" diyen Vidinlioğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Fakat kimin aklından ne geçiyor bilmiyorum ama bazı tahminlerim var. Muhtemelen istenen yer mevcut yerden çok daha kıymetli bir yer olur. Asla öyle bir şeye girmem. Fakat bu işte en mantıklı olan şey şu, al atımı ver arpamı. Al konağını ver arsamı. İsteyenle bu konuda görüşürüm. Bunu çözmek adına ben nerde olmam gerekiyorsa orada olurum. Herkesle de görüşürüm. Çözüm noktasında elimi değil, gövdemi taşın altına koymaya hazırım. Fakat beni böyle dedi diye de olmayacak bir şeyle karşıma gelinirse kabul etmeyeceğimin de bilinmesini isterim. Makul ve mantıklı olan her türlü çözüme varım. Belediyeyi de Kastamonuspor'u da zarar uğratacak hiçbir noktada olmam. Bu açıklamalarımdan sonra konağı ilk alan da son alan da bu böyle oldu diye açıklamalı." - KASTAMONU

Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonuspor, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 09:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Vidinlioğlu, 'Alın konağınızı verin arsamızı' - Son Dakika

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