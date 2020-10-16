Başkan Vidinlioğlu: "Atılan imzalar, sağlıklı bir gelecek, güçlü bir gelecek adına önemlidir" - Son Dakika

Başkan Vidinlioğlu: "Atılan imzalar, sağlıklı bir gelecek, güçlü bir gelecek adına önemlidir"

16.10.2020 20:00
Başkan Vidinlioğlu:

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile birlikte yapılacak yeni tesislerin imza töreninde konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Atılan imzalar, sağlıklı bir gelecek, güçlü bir gelecek adına önemlidir" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile birlikte yapılacak yeni tesislerin imza töreninde konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Atılan imzalar, sağlıklı bir gelecek, güçlü bir gelecek adına önemlidir" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen törenle Pınarbaşı, Azdavay, Şenpazar, Doğanyurt ve Küre'ye spor salonu, Hanönü, Abana ve Pınarbaşı'na sentetik saha, İnebolu ve Tosya'ya havuz, Kastamonu il merkezine ise 5 tane sentetik yüzeyli halı saha için Belediye Başkanlarıyla protokol imzalandı.

Kastamonu'da il merkezine yapılacak 5 sentetik yüzeyli halı saha için Bakan Kasaploğlu ile birlikte protokol imzalayan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, 5 mahalleye bakanlık ile birlikte kazandıracakları semt sahalarıyla ilgili yatırım protokolüne imza atmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Belediye olarak sağlıklı nesillerin yetişmesi adına hazırladıkları ve bakanlık tarafından kabul edilmen projelerden büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Projelere katkı sağlayan tüm gençlik ve spor bakanlığımız çalışanlarına teşekkür ediyorum. Çocuklarımız ile gençlerimiz benim en hassas noktamdır. Onlarla ilgili yapılan her projenin ise bendeki değeri ayrıdır ve büyüktür. İlimizdeki 5 mahalleye daha sentetik zeminli saha yapımıyla ilgili hazırlanan protokole atılan imzalar, sağlıklı bir gelecek, güçlü bir gelecek adına önemlidir. Geleceğin gençleri olacak çocuklarımızı spora yönlendirmek, günümüzün gençlerini ise teknolojinin gelişmesiyle birlikte yakalandıkları asosyal hayattan kurtarmak ve zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak hepimizin sorumluluğudur. Dün olduğu gibi bugünde yarında çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik yapılacak her projede Kastamonu Belediye Başkanı olarak üzerime düşeni daima yapacağımın bilinmesini isterim" dedi.

Türkiye'nin zeki, çevik ve ahlaklı gençlerin omuzlarında yükseleceğini kaydeden Başkan Vidinlioğlu, "Önümüzdeki süreçte bu bilinçle mahallelere kuracağımız sahalarda spor yapan gençler ülkemizin her alanda gelişmesine katkı sunacaktır. Sağlıklı nesiller güçlü yarınların teminatı ve güvencesidir. Benim çocuklarımıza ve gençlerimize olan inancım tamdır. Bu tür sosyal projelerle onlara destek olmak ise bizlerin en büyük görevidir. Bugün bu sahalarda spor yapan gençler yarın ülkemize büyük başarılar kazandıracaktır" diye konuştu.

Ülke sporunun gelişmesi adına yapılan tesisleri takip ettiğini belirten Başkan Vidinlioğlu, "Kastamonu'muzun beklediği, Kastamonu'ya yakışır bir stadyum projesinin zatıaliniz tarafından değerlendirilerek müjdelenmesini umut ediyorum. Öyle ki daha önceden sayın bakanlarımızın sözleri arasında olan bir konunun netleşmesi hem Kastamonusporlu kardeşlerimi hem de Kastamonu'da spor yapan tüm gençlerimizi mutlu kılacaktır. Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübümüz Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nin son şampiyonu olmakla birlikte geçtiğimiz sezon Avrupa'da ülkemizi temsil eden tek takım olma unvanını da elinde bulundurmuştur. Önemli başarılara imza atan takımımıza Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteklerinin artarak devam etmesi de bizlerin beklentileri arasındadır. İnşallah ülkemize Avrupa'da kupa kazandıracak ve hentbol branşının da değerinin yükselmesine katkı sağlayacağız. Kastamonu doğal güzellikleriyle kendine hayran bırakan ve oksijen deposu cennet bir vilayetimizdir. Bu vilayetimize geçmiş yıllarda da gündeme gelen bir Olimpiyat Kamp Merkezi'nin yakışacağı şüphesizdir. Başkentimize ve İstanbul'a ulaşım noktasında en yakın şehirlerin başında gelen ilimizde yapılacak kamp eğitim merkezinin ülke sporuna büyük katkılar sağlayacağı düşüncesindeyim" ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, Kastamonu Belediyesini de ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında Başkan Vidinlioğlu'ndan bilgi aldı. - KASTAMONU

Başkan Vidinlioğlu: Atılan imzalar, sağlıklı bir gelecek, güçlü bir gelecek adına önemlidir
Başkan Vidinlioğlu: Atılan imzalar, sağlıklı bir gelecek, güçlü bir gelecek adına önemlidir
Başkan Vidinlioğlu: Atılan imzalar, sağlıklı bir gelecek, güçlü bir gelecek adına önemlidir
Başkan Vidinlioğlu: Atılan imzalar, sağlıklı bir gelecek, güçlü bir gelecek adına önemlidir
Başkan Vidinlioğlu: Atılan imzalar, sağlıklı bir gelecek, güçlü bir gelecek adına önemlidir

Rahmi Galip Vidinlioğlu, Mehmet Kasapoğlu, Kastamonu, Bakan, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Vidinlioğlu: 'Atılan imzalar, sağlıklı bir gelecek, güçlü bir gelecek adına önemlidir' - Son Dakika


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