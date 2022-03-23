Başkan Vidinlioğlu'ndan belediye binasında silahla ateş açılmasıyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, belediye binasında bir kişinin silahla ateş ederek güvenlik görevlisini yaralamasıyla ilgili, "Bildiğim şeyler var ama netleşmesi lazım. Bu olay sıradan bir baskın gibi durmuyor, sonuçları ilerleyen günlerde birlikte göreceğiz." dedi.

Vidinlioğlu, belediye binasında düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta belediyeye giren bir çalışanın ateş açmasıyla ilgili olayın bütün boyutlarıyla ortaya çıkmasını beklediklerini söyledi.

Saldırıyı gerçekleştiren M.T'nin 2017 yılında Kastamonu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde göreve başladığını belirten Vidinlioğlu, "Olay gecesi makam odamın arka kısmına abdest almak için geçmiştim. Bu arkadaşımız Veteriner İşleri Müdür Vekilimizin odasına gelmiş, bir süre orada kalmış, ağza alınmayacak küfürler etmiş. Sonrasında özel kaleme gelmiş. Ben o sırada herhangi bir ses duymadım. Elbette ki herkesle görüşme ve problemlerini çözme derdindeyiz fakat orada birtakım ifadeler, küfürler, sonrasında aşağı indirilmiş." diye konuştu.

Ardından Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt'un M.T'yi evine bıraktığını ve nasihatte bulunduğunu anlatan Vidinlioğlu, "Buna rağmen bu arkadaşımız 15 dakika sonra tekrar belediyeye geldi. Biz de mevlit için çıkmak üzereydik. Akabinde silah sesleri patlak verdi. Güvenlik görevlimiz bacağından yaralandı. Saldırıya karşı koyan personelimize minnettarım. Çok daha büyük şeyler vuku bulabilirdi." ifadesini kullandı.

Vidinlioğlu, mesai saatleri içinde çalıştığı yeri terk etmesi nedeniyle zanlının defalarca uyarıldığına işaret ederek, "Biz Kastamonu'ya hizmet etmeye devam ederiz. Belediye bir kamu kuruluşudur, kanunlara tabidir, kuralları vardır. Adaleti yönlendirmemek adına bugüne kadar hiç konuşmadım ama kanunlar çerçevesinde yapılacak olan da yapılacaktır. Buradan tavsiyem, gelecek hesabını yapıp bu tarz şeylerden rant umanlar akıllarını başlarına alsın. Burası Kastamonu Belediye Başkanlığı, Milliyetçi Hareket Partisi tarafından yönetilen bir belediye." diye konuştu.

Saldırının altından neler çıkacağını bilmediğini dile getiren Vidinlioğlu, şunları kaydetti:

"Bildiğim şeyler var ama netleşmesi lazım. Bu olay sıradan bir baskın gibi durmuyor, sonuçları ilerleyen günlerde birlikte göreceğiz. Umarım bu son olur. Aslında ben o saatte belediye olmayacaktım. ya geldiğimizi duydu, sonuçta görüşme talebi olmuş. O anda mı karar verdi, önceden kafasında var mıydı, ortaya çıkacaktır."

Toplantıya MHP MYK Üyesi Yüksel Aydın, Kastamonu İl Başkanı Emin Çınar, Merkez İlçe Başkanı Ayhan Özmen ve Kastamonu Ülkü Ocakları Başkanı Haluk Yakar da katıldı.

Belediye çalışanı M.T, 17 Mart Perşembe günü akşam saatlerinde geldiği belediye binasında tabanca ile etrafa ateş etmiş, müdahale etmeye çalışan güvenlik görevlisi Muhammed K. bacağına isabet eden kurşunla yaralanmıştı. Gözaltına alınan M.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.