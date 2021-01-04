Başkan Vidinlioğlu'ndan vatandaşlara 'suyu tasarruflu' kullanın uyarısı - Son Dakika

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, beklenen yağışların yağmaması ve havaların kurak geçmesinden ötürü vatandaşlara su tasarrufu yapmaları konusunda uyarıda bulundu.

Karaçomak Barajında giderek su seviyesinin düşmesi nedeniyle açıklamada bulunan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son üç aylık verilerinde 'önemli seviyede kurak' olarak gördüğü Kastamonu'da su tasarrufundu bulunulması noktasında uyarı yaptı. Evde kullanılan suyun yüzde 60'ının banyo ve tuvalet ihtiyaçlarında kullanıldığına dikkat çeken Başkan Vidinlioğlu, "Sağlığımızı ve başkalarının sağlığını korurken su tasarrufuna da dikkat etmemiz gerekiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün geçmiş üç aylık raporuna göre Kastamonumuz 'önemli seviyede kurak' olduğu için bizim bu konuda daha da hassas olmamız gerekiyor. Ellerimiz 20 saniye boyunca yıkarken köpükleme sırasında musluğu kapalı tutabiliriz, çünkü evdeki su sarfiyatının yüzde 60'ı banyo ve tuvalet ihtiyaçlarımıza ait. Duş ve musluk başlarına takılabilen debi düzenleyiciler sayesinde tasarruf etmek mümkün. Kombi ve şofbenden sıcak su gelinceye kadar akan suyu boşa akıtmayalım, kovada biriktirelim. Bunu sifon suyu ya da temizlik için kullanabiliriz" dedi.

Vidinlioğlu uyarılarının devamında, "Ev, balkon, kapı önü ya da bahçe temizliklerinde aşırı su kullanılmamalı, buraları yıkamak yerine silme yoluna gidebiliriz. Evsel tüketim diye adlandırılan içme-kullanma suyu 'Türkiye' ortalaması yüzde 13. Bu oran Dünya ortalamasında yüzde 11, gelişmiş ülkelerde ise yüzde 8 oranında. Yani mutfakta da daha tedbirli olmalıyız. Mesela meyve-sebze temizlerken suyu akıtmak yerine tuz-sirke karışımlı suda kısa bir süre bekletebiliriz. Bulaşık makinelerimiz ve çamaşır makinelerimiz suyu elde yıkamaya göre çok daha tasarruflu kullanır. Bulaşık ve çamaşır makinelerimiz tam dolmadan çalıştırmayalım. Biz belediye olarak, kayıp-kaçak oranlarını tespit edip bu oranları düşürmeye gayet ediyoruz. Bununla birlikte çok yakında hizmete girecek olan su arıtma tesisimiz ile kirlenen atık suyumuzun büyük miktarı temizlenecek. Ayrışan kimyasallardan da enerji üreteceğiz. Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in de buyurduğu üzere 'akan bir nehrin kenarında olsanız bile israf etmeyiniz" diye konuştu. - KASTAMONU