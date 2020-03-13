Başkan Vidinlioğlu, "Salgın süresince su kesme olmayacak" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Vidinlioğlu, 'Salgın süresince su kesme olmayacak' - Son Dakika

Başkan Vidinlioğlu, "Salgın süresince su kesme olmayacak"

6 saat önce

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Korona Virüs nedeniyle fırsatçılık yapanlara müsaade edilmeyeceğini belirterek, bu şahıszlara yönelik gerekenlerin yapılacağını söyledi.

Başkan Vidinlioğlu,

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Korona Virüs nedeniyle fırsatçılık yapanlara müsaade edilmeyeceğini belirterek, bu şahıszlara yönelik gerekenlerin yapılacağını söyledi. Başkan Vidinlioğlu, salgın süresince de su borcu olanlarla ilgili kesme işlemi uygulanmayacağını ifade etti.


Cumhurbaşkanlığı tarafından Korona Virüsünün (Kovid-19) yayılmaması adına alınan önlemler doğrultusunda açıklamada bulunan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Dezenfekte çalışmalarını ilk başlatan belediyelerden biriyiz hatta Türkiye'de bu işi en kapsamlı yapan iliz" dedi.


Başkan Vidinlioğlu, alınan kararların ardından şehirde fırsatçılara göz açtırılmaması adına Zabıta Ekipleri'ne gerekli talimatların verildiğini ve önceki gece itibariyle gerekenlerin hızla yapıldığını kaydetti.


Ayrıca temizlikte suyun önemine değinen Başkan Vidinlioğlu, su borcu nedeniyle suyu kesilme noktasına gelenlerin sularında salgın süresince her hangi bir kesme işlemi uygulanmayacağını ifade etti.


Fırsatçılığın Türk töresinde yerinin olmadığının da altını çizen Başkan Vidinlioğlu, şunları söyledi: "Fırsattan istifade etmek töremize yakışır bir durum değil. Aslında sağlık hepimizin derdi olmalı. Hatta böyle durumlarda karından bile bir miktar taviz verip sağlıklı bir nesil için ürünleri daha uyguna vermek sosyal dayanışma açısından daha hoş bir tavır olur. Kubbede bırakılan seda önemli. Mesela 10 liralık kolonya 8 liraya indi desinler. Herkes alabilsin diye İnşallah böyle haberlerin yapıldığı günleri görürüz. Bu anlamda dün akşam itibariyle bizler fırsatçılığa müdahale ettik ve edeceğiz. Zabıta ekiplerimizi görevlendirdik. Öncelikli tedbir olarak bunu aldık. Daha farklı tedbirlerinde üzerinde görüşeceğiz. Su kesintileri bizde çok fazla olmuyor. Bu konuda inisiyatif alıyorum. Bu süreçte su borcundan dolayı suyu kesilme noktasına gelmiş olanlara salgın süresi bitimine kadar kesme işlemi uygulanmayacak" - KASTAMONU

Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:12 Kaynak: İHA
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