Başkan Vidinlioğlu, "Şu ana kadar 1200 ihtiyaç sahibine ulaştık" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Başkan Vidinlioğlu, 'Şu ana kadar 1200 ihtiyaç sahibine ulaştık' - Son Dakika Ekonomi

Başkan Vidinlioğlu, "Şu ana kadar 1200 ihtiyaç sahibine ulaştık"

6 saat önce

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, şu ana kadar bin 200 ihtiyaç sahibi ulaştıklarını belirterek, kurdukları Sosyal Market ile bu yardımları ulaştırmaya devam ettiklerini söyledi.

Başkan Vidinlioğlu,

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, şu ana kadar bin 200 ihtiyaç sahibi ulaştıklarını belirterek, kurdukları Sosyal Market ile bu yardımları ulaştırmaya devam ettiklerini söyledi.


Başkan Vidinlioğlu, katıldığı televizyon programında korona virüs tedbirleri çerçevesinde yapılan çalışmalardan ve ileriye dönük projelerle ilgili kısa bilgiler verdi.


"Dezenfekte çalışmalarına başlayan ilk belediyeyiz"


Başkan Vidinlioğlu, Kastamonu Belediyesi'nin Türkiye'de dezenfekte çalışmalarına başlayan ilk belediye olduğunu belirtti. Başkan Vidinlioğlu, "Hekim olmamdan ötürü pandeminin nasıl yayılabileceğini öngördüm. Başkan Yardımcılarımız ve birim müdürlerimizle durumu değerlendirip hızla dezenfekte ve maske alımı yapılması talimatını verdim. Bunun üzerine 26 Şubat itibariyle dezenfekte çalışmalarını Kastamonu'da başlattık. Tüm mahallelerimiz, sokaklarımız, parklarımız, yürüyüş yollarımız, kurumlarımız, okullarımız, camilerimiz yani kısaca aklınıza gelebilecek her yerde ilk etap dezenfekte çalışmalarını tamamladık. Bu çalışmalarda yaklaşık 100 ton dezenfekteli su kullanımında bulunduk. Hiçbir masraftan kaçmadık. Sağlıktan tasarruf olmaz, olamaz. Ekiplerimiz şuanda ikinci tur dezenfekte çalışmalarını da büyük ölçüde tamamladı. Süreç boyunca bizler sahadayız, durmayacağız gücümüz yettiğince mücadeleye destek olacağız" dedi.


"Giden sağlık geri gelmez!"


Korona virüs salgını sonrası dezenfekte çalışmalarına büyük önem verdiklerinin altını çizen Başkan Vidinlioğlu, "İnsan sağlığı çok önemlidir. Projeniz gecikebilir. Ancak insan sağlığı gecikemez. Çünkü giden sağlığı geri gelmez. Sağlıkta tasarruf olmaz. Biz tüm gücümüzle bu süreçte sahadayız ve hemşehrilerimizin emrindeyiz. Onlardan tek istediğimiz evde kalmaları" diye konuştu.


"Misyon projeleri hızla sürüyor"


Ekiplerin büyük bölümünün korona virüs ile mücadele ederken diğer bir bölümünün de misyon projelerinde çalışmaya devam ettiğini söyleyen Başkan Vidinlioğlu, "Alt yapıda çok ciddi yatırımlarımız var ve bu yatırımlar devam ediyor. Oyuncak Kütüphanemiz ve Kreşimiz, yine Güneş Enerji Sistemleri Projeleri, Akıllı Kent Kastamonu Projelerimizde de çalışmalar sürüyor. Bu sıkıntılı süreçleri atlattıktan sonra projelerimizle ilgili gereken tüm bilgileri paylaşacağız" ifadelerini kullandı.


"Yaklaşık 30 bin ücretsiz maske dağıttık"


Kastamonu Belediyesi olarak bugüne kadar yaklaşık 30 bin ücretsiz maske dağıtımı yaptıklarını vurgulayan Başkan Vidinlioğlu, şu anda Kastamonu Valiliği'nde maske dağıtımı yaptığını Kastamonu'da vatandaşların maske sıkıntısı yaşamaması adına gerekli adımların atıldığını ifade etti.


65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı ve kronik rahatsızlığı bulunanlar Alo 153 hattında maske talep edebileceğini belirten Başkan Vidinlioğlu, şunları söyledi: "Sokağa çıkma yasağı olan vatandaşlarımız talep ettiklerinde maskelerini evlere bırakacağız. Sokağa çıkma yasağı olmayan vatandaşlarımız ise maskelerini Kastamonu Belediyemiz Hizmet Binasından, su tahsilat noktalarımızdan ve Kuzeykent Hizmet Binamızdan alabilecekler. ya da site yöneticileri oturanların kimlik numaralarıyla gelip, gereken maskeyi bizlerden alabilirler. Günlük yaklaşık 3 bin maske dağıtımı yapıyoruz. Toplamda ücretsiz yaklaşık 30 bin maske, 10 bin eldiven dağıtımı yaptık. Biz virüs Türkiye'ye gelmeden maske alımı yapmıştık. Ayrıca Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile koordine halindeyiz. Kız Meslek Lisemiz de maske üretimi yapılıyor. Süreçte herkese ulaşmak istiyoruz. İlimizde maske noktasında sıkıntı yaşanmaması için iyi niyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz."


"Mülklerimizdeki kiraları öteledik, su kesintisi olmayacak"


Korona virüs tedbirleri neticesinde mağduriyet yaşayan bir kesimin ortaya çıktığını bildiklerini belirten Başkan Vidinlioğlu, "Biz Belediye olarak mülklerimizden alacağımız kiraları öteledik. Yine bu süreçte su kesintisi olmayacak. Okuya bildiğimiz sayaçları okuyacağız. Ama süreç boyunca her hangi bir kesinti olmayacak hatta süreç öncesinde su kesintisine uğrayan konutların sularını dahi açtık. Şuanda dükkanları kapalı olan küçük esnaflarımızın sıkıntıları olduğunu biliyorum. KESOB Başkanımız ile konuyu görüştük. Sayı çok fazla. Hepsine yetişmemiz zor gözüküyor ancak önümüz Ramazan Hayırseverlerimiz, iş adamlarımız bu konuda duyarlılıklarını gösterirse biz hep birlikte mağduriyet yaşayan kardeşlerimize ulaşabiliriz" dedi.


"Bin 200 ihtiyaç sahibine ulaştık"


Belediye Sosyal Market Vakfı, Belediye Yaşlı Bakım Hizmetleri Merkezi, Zabıta Müdürlüğünün çalışmaları ve 153 Hilal Masa'ya gelen çağrılar neticesinde bir aylık süreçte yaklaşık bin 200 ihtiyaç sahibine Kastamonu Belediyesi olarak ulaştıklarını sözlerine ekleyen Başkan Vidinlioğlu, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü'nün ise dezenfekte çalışmasında Türkiye'ye örnek bir çalışma sergilediğini belirtti.


Yapılan çalışmalardan genel itibariyle vatandaşların memnun olduğunun altını çizen Başkan Vidinlioğlu, "Önümüzdeki süreçte bunların ne denli etkiler yaratacağını göreceğiz. Ama biz bu süreçte şunu bir kez daha gördük ki daha çok üretmemiz gerekiyor. Son olarak vatandaşlarımıza şunu ifade etmek isterim. Büyükşehirlerimizde hafta sonu sokağa çıkma yasağı var. Tüm vatandaşlarımız illerinde yasak varmış gibi davransın. Temas ne kadar az olursa virüsle mücadele o kadar kolaylaşır ve bu süreç hızla neticelenir. Aksi taktirde sıkıntılı sürece gireriz. Herkes evde kalsın, sağlıklı kalsın" diye konuştu. - KASTAMONU

Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 06:33 Kaynak: İHA

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